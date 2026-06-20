Un fenómeno llamado Atlético Monte Hermoso y un arranque demoledor

Ganar después de ganar. Una faceta del deporte que no suele repetirse muy seguido. Pero Atlético Monte Hermoso rompe con esa regla y tras ser campeón de la Liga del Dorrego en las últimas dos temporadas, redobló la apuesta y va por más. Arrancó la temporada con 11 victorias en fila en un comienzo demoledor.

El elenco que conduce Martín “Mono” Sangronis –ex delantero de Tiro Federal— tuvo un comienzo arrasador como para soñar con el tricampeonato.

Y en las filas albirrojas hay varias conocidas como el goleador Matías “Polaco” Martín (ex atacante del aurivioleta), quien es el máximo artillero de la competencia con 14 goles.

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Además, juegan Facundo Schmidt –ex Tiro, Defensa y Justicia y Bella Vista, entre otros--, Gino Pucci –golero, ex Tiro--, Damián Fernández –ex Rosario--, Nicolás Lozano –ex Villa Mitre y Huracán de White-- e Iván Tello –ex Olimpo y Sporting—, entre otros.

“No hay registros oficiales, pero creo que este comienzo es todo un récord”, afirmó el periodista Juan José Hurst, quien sigue la campaña de Monte.

“Es un equipo muy ofensivo, con mucha calidad de jugadores, jerarquía individual y con muchas sociedades a la hora de jugar. Siempre es el protagonista del partido y antes de los 15 o 20 minutos ya te mete un gol. Se hace cargo del partido y sabe jugar los partidos. Un equipo versátil y contundente”, agregó Juanjo.

Por su parte, el DT Martín Sangronis hizo una radiografía de su equipo.

“Hicimos una gran temporada, muy distintas a las que se hacen ahora, se conformó un gran cuerpo técnico y los profes hicieron un gran trabajo. Y en cuanto a lo futbolístico, el equipo tiene mucha dinámica, con pases para adelante y presión alta. Tratamos de inculcar esa faceta del juego y, por suerte, funciona”, dijo el ex goleador aurivioleta.

“Siempre nos paramos en campo rival y creamos mucho en ofensiva porque la recuperamos bien alto. Somos directos, tenemos 42 goles a favor en 11 partidos y apenas 6 en contra. Sinceramente, la fórmula está funcionado, pero además cuento con un grupo humano sensacional, con muchos jugadores que conocen muy bien la Liga”, amplió.

Y dejó un mensaje.

“No me canso de decirlo: Monte es un equipo para ir a verlo y a disfrutarlo porque, y lo digo con honestidad, los chicos juegan muy bien. Tenemos el equipo campeón del año pasado, pero creo que pusimos nuestro granito de arena para dar un paso al frente. Ellos están haciendo historia y para uno es una satisfacción enorme”, concluyó.

El rompe redes

Matías Martín sigue intratable. Tras marcan 25 goles en la temporada pasada, ya suma 14 gritos en lo que va del año. Y es uno de los referentes del plantel.

“Después de la pandemia no pude volver a Israel y me quedé en mi pueblo. Tuve la suerte de salir campeón en Suteryh y dos veces en Monte. La vara estaba muy alta, este año arrancó el ‘Monito’ (por Sangronis), quien fue el que me llevó a Tiro Federal y sabía que iba a andar muy bien. Entrenamos muy bien en todo sentido y tranquilamente podríamos jugar en la Liga de Sur por la calidad de jugadores que hay y como estamos preparados desde lo físico”, expresó el “Polaco”.

“Hay un plantel muy lindo, muy positivo. Los resultados llegaron porque no subestimamos a ningún rival. Nos estamos rompiendo el alma entrenando. Atlético trabaja muy bien en todo sentido, te exige ganar siempre y los jugadores están pasando por un gran momento. Y a los 37 años me siento muy bien, siendo goleador y con el reconocimiento de los pares”, añadió el atacante.

“No soy el ‘Polaco’ de Tiro, ja, ja; pero me cuido y entreno al máximo porque hoy los chicos entrenan muy bien. Trato de aportar mi granito de arena y aprovechar mi experiencia para sacar alguna ventaja. Llevo 14 goles en 10 partidos y estoy contento porque el delantero vive de los goles”, concluyó el punta que jugó en el ascenso del fútbol israelí.

La voz de la experiencia

Facundo Schmidt tiene un gran recorrido en el fútbol. Formado en Tiro Federal desarrolló una muy linda carrera, que aún sigue disfrutando.

“Muy feliz y orgullo de formar parte de un plantel con una mentalidad tan ganadora. Y no solo queda en palabras porque se demuestra en el día a día, en los entrenamientos, en la interpretación y lectura de los partidos y en la ejecución. El mensaje del cuerpo técnico es claro y el trabajo de los profes es genial”, confesó.

“Desde que juego al fútbol, nunca me había pasado de ganar 11 partidos consecutivos. Y más en un arranque de campeonato, con todo lo que eso significa. Estamos disfrutando mucho este momento y seguimos trabajando para que no se corte”, amplió.

El número

14—

Son los goles que suma Matías “Polaco” Martín, el máximo artillero de la competencia, de los 42 que anotó su elenco. Benjamín Fernández suma 10 y Franco Ortiz 8.