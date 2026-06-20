Bahía Blanca tuvo el mejor mayo portuario de los últimos cinco años

El puerto de Bahía Blanca registró durante mayo uno de los desempeños más destacados de los últimos años y consolidó la recuperación que viene mostrando desde el inicio de 2026

De acuerdo con el último informe elaborado por la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca, durante el quinto mes del año se embarcaron 1.393.625 toneladas de granos y subproductos, un volumen que representó un crecimiento interanual del 28 % respecto de mayo de 2025.

El dato más relevante es que se trató del mayor volumen registrado para un mes de mayo en los últimos cinco años, además de convertirse en el mejor resultado mensual del año para el sistema portuario bahiense.

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La mejora también se reflejó en el acumulado anual. Entre enero y mayo, las terminales locales movilizaron 5.561.718 toneladas, un 22% más que en igual período de 2025.

El desempeño estuvo impulsado principalmente por el maíz, que volvió a posicionarse como el principal producto exportado a través del puerto.

Durante mayo se embarcaron 744.758 toneladas del cereal, equivalentes a más de la mitad de todo el volumen exportado durante el mes. Se trata del tercer mes consecutivo en el que el maíz lidera el movimiento exportador de Bahía.

Vietnam fue el principal destino de ese producto, seguido por Arabia Saudita, Malasia y Egipto.

En segundo lugar se ubicó el poroto de soja, con 296.959 toneladas embarcadas. En este caso, China concentró la totalidad de los envíos.

El trigo aportó 125.471 toneladas y tuvo como principales destinos a Tailandia, Indonesia y Brasil. La cebada sumó otras 100.651 toneladas, mientras que también se registraron embarques de girasol, aceite de girasol, pellets de girasol y malta.

China se consolidó como principal destino de los embarques totales realizados durante mayo, concentrando el 29 % del volumen exportado. Detrás se ubicaron Vietnam, con el 16%, y Arabia Saudita, con el 12.

Entre las novedades del período se destacó además la incorporación de Rumania como destino para los embarques de girasol.

El buen desempeño exportador estuvo acompañado por una fuerte recuperación en el ingreso de mercadería a las terminales portuarias.

Durante mayo se descargaron 1.523.250 toneladas, un 37% más que en igual mes del año pasado.

El acumulado anual alcanzó las 6.194.235 toneladas, con un crecimiento interanual del 33 por ciento.

Del total ingresado durante mayo, el 79 por ciento llegó por camión y el 21 por ciento restante por ferrocarril.

Las perspectivas para las próximas semanas también muestran un nivel de actividad sostenido. Al 23 de junio existían 364.500 toneladas anunciadas para embarque, con predominio nuevamente del maíz, que representa el 62% del volumen programado. Le siguen la cebada con el 13%, el poroto de soja y la malta con el 10 por ciento cada uno.

Un puerto cada vez más global

Detrás de los números récord de mayo aparece otro dato relevante: la amplitud de mercados abastecidos desde Bahía Blanca. Durante el mes, los embarques tuvieron como destino países de Asia, Medio Oriente, Europa y América Latina, consolidando el perfil internacional del complejo exportador local.

China volvió a posicionarse como principal comprador, pero también hubo envíos a Vietnam, Arabia Saudita, Malasia, Egipto, Indonesia, Tailandia, India, Kuwait, Países Bajos, Brasil y Rumania.

La diversidad de destinos refleja la capacidad del puerto para atender demandas de distintos mercados y consolidar su papel como uno de los principales nodos exportadores del país, con presencia creciente en algunas de las regiones de mayor demanda.