En rojo: las economías provinciales terminaron el 2025 con balance deficitario

Las provincias argentinas pasaron de superávit fiscal en 2024 a déficit en 2025 por la debilidad de la actividad económica y la caída de la recaudación.

Este escenario explica en buena medida el malestar de algunos gobernadores y el salvataje que tuvo que implementar el Gobierno nacional en marzo habilitando que se adelanten fondos de coparticipación.

El gasto primario de los estados subnacionales subió un 6,8% real interanual, mientras que los ingresos totales crecieron un 3,4% en términos reales.

Este desequilibrio provocó que el resultado primario pasara de un superávit de $4,8 billones en 2024 a un déficit de $380.000 millones en 2025, a valores de mayo de 2026.

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Por su parte, el resultado fiscal (tras el pago de deuda) cerró el año con un saldo negativo de $ 3,6 billones, frente a los $2 billones positivos del ciclo previo.

Los datos surgen de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), elaborado sobre la base de cifras de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) y el INDEC.

El estudio analizó la ejecución presupuestaria del consolidado de 23 jurisdicciones, excluyendo a la provincia de La Pampa por no disponer de información completa.

El rubro de personal fue el principal factor en el aumento de las erogaciones. El reporte señala que "en el consolidado subnacional, el gasto en personal realizó el principal aporte a la suba del gasto, con el 43% del incremento del gasto primario".

Otros sectores que mostraron incrementos fueron la inversión real directa con un 23,1% y las prestaciones de la seguridad social con un 11% real.

En conclusión, el déficit fiscal de 2025 fue equivalente al 2,1% de los ingresos totales de las provincias y al 0,33% del Producto Bruto Interno (PBI). (NA)