Detienen a un joven tras un robo en una galería: era buscado por abuso sexual

Un joven de 19 años fue aprehendido esta tarde, luego de protagonizar un robo en un céntrico local comercial y comprobarse que poseía un pedido de captura activo por graves delitos, entre ellos abuso sexual.

Esta mañana se conoció públicamente que el comercio de indumentaria "Raiders", ubicado en la calle Alsina al 100, había sido víctima de un ilícito. Un delincuente destrozó la vidriera del establecimiento para sustraer varias prendas que se encontraban en exhibición y darse a la fuga.

Mediante el relevamiento de cámaras de seguridad privadas y el monitoreo del Centro Único de Monitoreo (CeUM), la policía logró reconstruir el recorrido previo y posterior del sospechoso.

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Las imágenes de alta nitidez permitieron identificar fehacientemente al autor material del robo. Con estos datos, la policía montó un operativo de tareas encubiertas que culminó con la interceptación del sospechoso en la calle Esquiú al 2600.

El detenido fue identificado como Jesús Nazareno Maidana. Al momento de su captura, Maidana tenía en su poder dos camperas marca Raiders, las cuales fueron reconocidas posteriormente por el propietario del comercio. El joven quedó aprehendido bajo la carátula de "robo", con intervención de la fiscalía de turno.

Un frondoso prontuario y una captura pendiente

Al ingresar los datos del aprehendido en el sistema judicial, el personal policial constató que Maidana no solo contaba con un amplio historial de antecedentes penales contra la propiedad, sino que además era intensamente buscado por la Justicia.

Sobre el detenido pesaba una orden de captura activa por los delitos de abuso sexual, lesiones agravadas y coacción, una medida solicitada formalmente por la fiscalía especializada genérica.