ABSA realiza una reparación en Cerri y podría registrarse baja presión de agua

ABSA informó que trabaja en la reparación de la red de agua en Alberdi al 300, en General Cerri.

Según indicó la empresa, las tareas podrían generar baja presión en el suministro de agua en la localidad hasta la finalización de los trabajos.

Ante esta situación, se recomendó a los usuarios cuidar las reservas domiciliarias y destinar el agua únicamente para consumo e higiene personal, evitando usos no esenciales hasta que el servicio quede normalizado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Asimismo, ABSA recordó que, ante inconvenientes, los usuarios pueden comunicarse con la línea de Asistencia Técnica 0800-999-2272 o a través de sus canales oficiales en Facebook y Telegram.