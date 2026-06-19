Empezó el juicio a 10 acusados de violar a una menor en la zona de Médanos

El juicio por la aparente violación grupal está a cargo del Tribunal Criminal Nº 1.

Desde hoy la justicia bahiense analiza las conductas de 10 acusados de violar a una menor en la zona de Médanos, hecho en relación con el que la fiscalía sostiene la inusual imputación de coautoría funcional.

El juicio oral está a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 1 y se prevé que se extienda hasta el próximo miércoles.

El presunto ataque sexual "en manada" contra una chica que en ese momento tenía 17 años, se habría cometido en 2017 en una quinta de aquel pueblo ubicado en el partido de Villarino.

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Según el fiscal Marcelo Romero Jardín, todos los imputados en esta causa son coautores funcionales de abuso sexual con acceso carnal o, alternativamente, de abuso sexual gravemente ultrajante.

Porque la agresión sexual -agregó- es una figura integrada por dos elementos típicos: el acto de carácter sexual y el empleo de violencia o intimidación.

La encerraron en un cuarto

La totalidad de los enjuiciados actuó con "violencia o mediante intimidación al encerrar a la víctima en una habitación oscura, rodearla y amenazarla de manera coactiva", de acuerdo con el análisis del fiscal de delitos sexuales.

Si bien sólo dos de los acusados, al parecer, abusaron sexualmente de la chica, "todos eran conscientes de lo que sucedía en ese cuarto y pretendían el resultado buscado y planificado antes".

Los procesados podrían recibir penas de entre 6 y 15 años de cárcel, contempladas por el artículo 119 del Código Penal.

Esta es la primera vez que Romero Jardín plantea la coautoría funcional en un debate por delitos contra la integridad sexual.