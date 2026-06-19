Con participación bahiense, Pampas logró su primer título en el Súper Rugby Américas

Pampas se consagró campeón por primera vez del Súper Rugby Américas, al vencer este viernes a Dogos XV por 26 a 17, en final disputada en cancha del club Córdoba Athletic. Dirigió el árbitro Damián Schneider (UAR).

Allí los bahienses Francisco Lusarreta y Nahuel Zunini tuvieron activa participación en este primer campeonato que se le venía negando a la franquicia de Buenos Aires.

"Pancho" fue el hooker titular y tras una desgastante labor en el juego profundo y de fases que planteó la visita, como también en la eficiencia para echar la pelota en los lines, fue reemplazado a los 64 minutos.

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Por su parte Zunini ingresó a 5m del final con mucho foco en el cotejo, al punto que ni bien ingresó recuperó una pelota clave en un ruck que valió la infracción (penal) de Dogos XV. Si bien luego falló el envío a los palos Bautista Farissé, instantes luego el pilar bahiense se exigió para bloquear la pelota en un intento rival de salida de 22. Esa jugada, lamentablemente, le generó una lesión en el aductor derecho y minutos después de ser asistido, tuvo que retirarse del campo.

Los puntos de Pampas fueron por tries de Agustín Fraga y Tobías Wade en la primera etapa con un penal de Estanislao Renthel para el 13-7. En el complemento le anularon un try al XV bonaerense (48m.), que luego sumó otro penal, un try de Jerónimo Ulloa (convertido) y después otro penal.

Como pocas veces había ocurrido en este ya clásico, Pampas concretó un gran despliegue defensivo y ofensivo, imponiéndose con los forwards en el juego corto, con solidez en el contacto y evitando las infracciones para darle chances de sumar con el pie al rival. Además, hubo conexión con los backs ya que los tries llegaron por afuera.

Síntesis del partido

Este es el resumen estadístico del encuentro:

Dogos XV (17): 1. Nicolás Revol (Juan Aguirre), 2. Tomás Montilla (Ramiro Iglesias Quintana), 3. Octavio Ignacio Filippa (Galo Fernández), 4. Valentín Gozálvez, 5. Enzo Héctor José Ocampo (Lucio Willington), 6. Gastón Garayzabal (Augusto Cugnini), 7. Tomás María Gómez González, 8. Valentín Cabral (capitán), 9. Nicolás Viola (Genaro Podestá), 10. Nicolás Roger (Facundo Rodríguez), 11. Agustín De Vertiz, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Agustín Segura, 14. Facundo Pueyrredón (Ernesto Giudice), 15. Mateo Soler. Entrenador: Diego Ghiglione.

Pampas (26): 1. Matías Medrano (Nahuel Zunini), 2. Francisco Lusarreta (Ignacio Bottazzini), 3. Marcos Camerlinckx (Ramiro Berardi), 4. Rodrigo Fernández Criado, 5. Francisco Sluga (Juan Pedro Bernasconi), 6. Juan Penoucos, 7. Faustino Santarelli Castex, 8. Lucas Moresco (Santos Cayol), 9. Lucas Marguery (Alejo Lavayén), 10. Estanislao Renthel (Bautista Farisé), 11. Jerónimo Ulloa (Santiago Cordero), 12. Felipe Ledesma, 13. Agustín Fraga, 14. Santiago Pernas, 15. Tobías Wade. Entrenador: Juan Manuel Leguizamón.

PT: 4m, penal de Estanislao Renthel (P); 19m try de Agustín De Vertiz convertido por Nicolás Roger (D); 29m, try de Agustín Fraga (P); 40m, try de Tobías Wade (P). Primer tiempo: Dogos XV 7-Pampas 13

ST: 12m, penal de Estanislao Renthel (P); 23m, penal de Nicolás Roger (D); 26m, try de Jerónimo Ulloa convertido por Bautista Farisé (P); 33m, penal de Bautista Farisé (P); 39m, Mateo Soler convertido por Facundo Rodríguez (D).

Incidencias: 6m, tarjeta amarilla a Nicolás Roger (D).

Árbitro: Damián Schneider (Argentina).

Cancha: Estadio de Córdoba Athletic (Córdoba).