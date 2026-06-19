Castigan a una cantante iraní con 74 latigazos por cantar sin hiyab

Una cantante iraní fue condenada a la pena de 74 latigazos y la prohibición de viajar y ejercer su profesión durante dos años, tras un concierto en línea en el que actuó sin velo.

La sentencia contra la cantante Parastoo Ahmadi, de 29 años, y ocho miembros de su banda y equipo de producción fue dictada el jueves por un tribunal penal de la provincia de Qom, informó el periódico Emtedad, citado por el portal DW.

El fallo judicial indica que el grupo difundió “contenido vulgar e inmoral” en línea.

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En diciembre de 2024, Ahmadi transmitió un concierto con su banda desde un caravasar (posada) a través de YouTube, infringiendo así varias leyes iraníes: las actuaciones públicas de cantantes femeninas están prohibidas en la República Islámica, y Ahmadi actuó con el cabello suelto, sin velo y con un vestido largo con los hombros descubiertos de color negro.

La grabación del concierto, de 27 minutos, cuenta actualmente con casi 3 millones de visualizaciones en YouTube.

Nacida el 21 de marzo de 1997, en Nowshahr, Ahmadi es una vocalista que canta en los idiomas persa y mazandarani. También se graduó en dirección cinematográfica en la Universidad Internacional Soureh.

Su interpretación del Concierto del Caravasar sin hiyab, transmitido en vivo en su canal de YouTube, obtuvo una gran atención. La cantante fue detenida por las autoridades iraníes aunque días después fue puesta en libertad bajo fianza.

En los últimos años, las protestas de muchas mujeres iraníes contra las estrictas leyes islámicas se han intensificado.

En otoño de 2022, multitudes salieron a las calles bajo el lema “Mujer, Vida, Libertad” para protestar contra las políticas represivas, pero las manifestaciones fueron reprimidas violentamente.

No obstante, muchas mujeres en las principales ciudades están desafiando ahora los códigos de vestimenta islámicos como señal de protesta y autodeterminación. (NA)