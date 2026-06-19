Bahía volvió a festejar en el Provincial U13 y cruzará en semifinales con Junín

Bahía completó una primera jornada perfecta en el Provincial U13 masculino y tras vencer por la mañana a Olavarría, 82 a 31, en el atardecer sumó la segunda victoria ante Mar del Plata, 81 a 56.

De esta manera, el representante bahiense se quedó con el primer puesto de la zona Sur y cruzará este sábado frente a Junín, segundo de la Norte, desde las 17, en cancha de Universal.

El otro cruce de semifinales lo protagonizarán el local La Plata (1º de la Norte) y Mar del Plata (2º de la Sur).

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En tanto, por el quinto puesto se medirán los dos terceros de cada grupo, a las 10.30, Olavarría y Chivilcoy.

Esta tarde, además del triunfo bahiense, por la zona Norte, La Plata derrotó a Junín, 79 a 62.

La síntesis del partido de Bahía:

Bahía Blanca (81): Ramiro Maggi (7), Romeo Fiadarón, Eugenio Genitti (10), Dante De Simón (15), Bautista González (6), Mateo Iannamico (3), Marlo Maceratesi (4), Manuel Martínez (4), Gianluca Gatti (6), Juan Manuel Majka (14), Martiniano Quinteros y Ciro Dilernia (12). DT: Luciano Vecchi.

Mar del Plata (56): S. Angulo (3), M. Cequeira (9), J.F. Beraghi, J.M. Rua (2), L. Fiol (4), T. Sueldo (5), C. Cavaco (9), T. Liniers (11), F. Fornari (3), B. Cecchetto, J. Taruselli (10) y D. Torres. DT: Bautisa Mendiola.

Cuartos: Bahía, 22-4; 43-21 y 61-34.

Árbitros: Enzo Díaz Gira (La Plata) y Catalina Fulcheri (Junín).

Cancha: Meridiano V.

El video del partido: