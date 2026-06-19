Escapó de un control, embistió a un policía y fue detenido

Un joven de 26 años fue aprehendido esta tarde luego de protagonizar un incidente durante un operativo policial en el sector de Blandengues y Sixto Laspiur.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 19, en el marco de los operativos denominados "Zonas Calientes", llevados adelante por personal de la Comisaría Segunda con apoyo de efectivos del Comando de Prevención Rural (CPR) y de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

Según informaron fuentes policiales, Leonel Emiliano Santechia circulaba a bordo de una motocicleta Motomel Skua 250 cc cuando desobedeció la orden de detenerse para ser identificado. En su intento de fuga aceleró el vehículo y embistió a un efectivo de la UTOI, provocándole lesiones.

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Tras el hecho, el motociclista continuó ofreciendo resistencia, aunque finalmente fue reducido y aprehendido por los uniformados.

El policía herido fue trasladado al Hospital Español para recibir atención médica y se encuentra fuera de peligro.

Interviene la UFIJ N°15, que inició actuaciones por los delitos de desobediencia, resistencia a la autoridad y lesiones.