Los deudas de las familias siguen en alza y alcanzaron un récord de 22 años

La situación financiera de los hogares continúa mostrando señales de deterioro y las deudas de las familias no paran de crecer en un contexto de crisis económica. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la mora bancaria acumula 18 meses consecutivos de subas, trepó al 12,1% en abril y alcanzó su nivel más alto en más de dos décadas, en un contexto de creciente endeudamiento.

El dato refleja una suba de 0,5 puntos porcentuales respecto de marzo y un salto de 8,3 puntos en comparación con abril de 2025. En apenas un año, el indicador prácticamente se triplicó y se ubicó en niveles que no se observaban desde 2004.

A nivel general, la irregularidad del financiamiento al sector privado alcanzó el 7,3%, con un incremento de 0,3 puntos porcentuales frente al mes anterior y de 5,1 puntos respecto del mismo período del año pasado.

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El aumento de los incumplimientos se verificó en todos los tipos de entidades financieras, aunque fue especialmente fuerte en el segmento de hogares. En contraste, la cartera irregular de las empresas llegó al 3,3% en abril, tras aumentar 0,2 puntos porcentuales en el mes y 2,4 puntos en términos interanuales.

En el BCRA señalaron que, aunque la morosidad continúa creciendo, el ritmo de deterioro comenzó a moderarse en los últimos meses. "En los últimos meses viene registrándose una desaceleración en el ritmo de aumento del ratio de irregularidad del crédito los hogares", indicó el organismo y añadió: "Este desempeño recoge principalmente el efecto de la evolución de la cartera en situación irregular (numerador), cuyo crecimiento real viene atemperándose gradualmente".

Pese a esa desaceleración, el segmento de créditos para familias acumula 18 aumentos mensuales consecutivos. En octubre de 2024, la tasa de mora era de apenas 2,5%, por lo que el indicador se multiplicó casi por cinco en un período de un año y medio.

Entre las distintas líneas de financiamiento, los préstamos personales exhibieron el mayor nivel de irregularidad, con una mora del 14,9%. Las tarjetas de crédito alcanzaron el 12,5%, mientras que los créditos prendarios llegaron al 7,3%. Los hipotecarios, por su parte, mostraron el menor índice, con un 1,5%.

Más de 5,3 millones de personas tienen créditos irregulares

La consultora 1816 advirtió que el panorama sigue siendo preocupante. Según su análisis, el dato de abril mostró una aceleración respecto de marzo y abrió interrogantes sobre la posibilidad de que la mora alcance un pico durante el segundo trimestre del año. Además, el informe destacó que la proporción de familias con deudas impagas en entidades no financieras también avanzó, pasando del 30,7% en marzo al 31,5% en abril.

De acuerdo con las estimaciones privadas, actualmente existen 5,3 millones de personas con al menos un crédito irregular –es decir, con atrasos superiores a 90 días– dentro de un universo cercano a los 20 millones de individuos con algún tipo de financiamiento. Eso implica que el 26,7% de quienes poseen créditos registra al menos una deuda en situación irregular. Para 1816, este escenario podría limitar la capacidad de expansión del crédito al consumo en los próximos meses y reducir su aporte a la actividad económica.

En el sector bancario, sin embargo, sostienen que el fenómeno podría estar comenzando a estabilizarse. A fines de mayo, Gustavo “Paco” Manríquez, CEO de Banco Supervielle, afirmó: "No diría que está en pleno descenso pero sí que se amesetó, que ya no crece. La situación es delicada y requiere mucha cercanía con el cliente, para refinanciar o reestructurar la deuda, apoyados en la estabilidad de la tasa".

En la misma línea, un relevamiento elaborado por la Cámara Argentina Fintech junto al Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) concluyó que, aunque la mora de la cartera fintech aumentó en sintonía con el resto del sistema financiero, los indicadores de alta frecuencia muestran una desaceleración desde noviembre. (Fuente: 0221.com.ar)