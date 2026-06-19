El pronóstico: cómo estará el tiempo este sábado en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 20 de junio en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este sábado 20 de junio una jornada con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 15 en Bahía Blanca.
En la mañana el tiempo será frío y nuboso con ocasionales precipitaciones débiles, mejorando. El viento tendrá intensidad de regular en disminución a moderado del Noroeste rotando al Oeste. La visibilidad será buena.
En la tarde tendremos tiempo fresco con soleados. El viento tendrá intensidad de moderado del Noroeste y Oeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.
La noche será fría con cielo poco nuboso, se estima para media noche una temperatura de 10 grados centígrados.