El pronóstico: cómo estará el tiempo este sábado en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este sábado 20 de junio una jornada con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 15 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío y nuboso con ocasionales precipitaciones débiles, mejorando. El viento tendrá intensidad de regular en disminución a moderado del Noroeste rotando al Oeste. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo fresco con soleados. El viento tendrá intensidad de moderado del Noroeste y Oeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

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La noche será fría con cielo poco nuboso, se estima para media noche una temperatura de 10 grados centígrados.