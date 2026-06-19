Un pelotazo lo noqueó a Cerúndolo, aunque se levantó y pasó a semifinales

El tenista argentino Francisco Cerúndolo, quien actualmente ocupa el vigésimo séptimo puesto del ranking mundial, se impuso en tres sets ante el británico Arthur Fery y avanzó a semifinales en el ATP 500 de Queen´s.

Cerúndolo, que viene de tener una decepcionante actuación en Roland Garros, se impuso por 7-6(1), 3-6 y 6-4, en un disputado encuentro que se extendió durante dos horas y 37 minutos.

Un curioso momento se vivió en el segundo game, cuando el argentino recibió un violento pelotazo en la garganta por parte de Fery en el intento de pasarlo.

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El ganador del ATP 250 de Buenos Aires de este año tenía el triunfo encaminado ya que llegó a estar set arriba y 2-0 en games. Sin embargo, las cosas se le complicaron después de recibir un tremendo pelotazo en la garganta durante un punto donde ambos tenistas estaban en la red.

A partir de allí, Fery pudo comenzar una seguidilla de games que le permitió quedarse con el segundo parcial, aunque en el tercero Cerúndolo reaccionó para finalmente llevarse la victoria.

De esta manera, el argentino pudo sacarse de encima a un complicado rival, que pese a ser el número 140 del mundo, supo encontrar la manera de ponerlo en serios apuros.

Cerúndolo atraviesa su primera semana con el chileno Nicolás Massú como entrenador, quien se sumó al equipo en el que también está el uruguayo Pablo Cuevas.

En sus anteriores presentaciones, el argentino superó en un apretado encuentro al estadounidense Aleksandar Kovacevic, mientras que en los octavos de final venció 6-0 y 6-4 al también norteamericano Jenson Brooksby.

La próxima presentación de Cerúndolo en el ATP de Queen´s será este sábado, cuando se enfrente con el estadounidense Brandon Nakashima, quien dio la sorpresa de la jornada al vencer al australiano y primer preclasificado en este torneo, Alex de Miñaur.