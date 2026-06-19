Las buenas noticias que dejó la práctica de la Selección Argentina

La Selección Argentina completó otra tanda de entrenamientos en Dallas y Lionel Scaloni sumó buenas noticias de cara al segundo partido del Mundial, el lunes a las 14 frente a Austria.

A tres días del cruce con el seleccionado europeo, el cual puede significar la clasificación de la albiceleste a dieciseisavos de final, el entrenador tuvo a todos los jugadores a disposición y comienza a perfilarse la posible la formación.

Gonzalo Montiel, quien el jueves no trabajó a raiz de una contractura muscular, saltó al campo este viernes y será una alternativa en el lateral derecho, aunque difícilmente comience como titular como ante Argelia. Nahuel Molina le saca una luz de ventaja.

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Otra de las novedades la dio Nicolás Tagliafico, quien por segunda jornada consecutiva se entrenó con botines y a la par luego del desgarro sufrido. Sin necesidad de apresurar su vuelta, Facundo Medina continuaría en el once inicial.

Una situación similar se da con Julián Álvarez en el ataque, quien se encuentra recuperado de la molestia en el tobillo y listo para luchar por el puesto con Lautaro Martínez. Habrá que aguardar si el técnico ratifica al Toro o le da minutos desde el comienzo al ex delantero de River.

La mayor duda pasa por la ofensiva, donde Thiago Almada, de discreta labor ante Argelia, podría ser reemplazado por Nicolás González, que completó buenos minutos cuando ingresó en lugar del surgido en Vélez.

La probable formación de Argentina ante Austria sería con Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada o Nicolás González.