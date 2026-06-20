Femenino: 9 de Julio y Bahiense del Norte hicieron valer la localía en el inicio de las semifinales

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

9 de Julio y Bahiense del Norte dieron el primer paso en las semifinales de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, Femenino "Viviana Albizu", quedando a una victoria de convertirse en finalistas.

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El albiazul -número 1 de la fase regular- superó a Villa Mitre (4º), como local, 59 a 48 y el tricolor (2º) derrotó a Estudiantes (3º), 71 a 60, en el Manu Ginóbili.

Isabella Roldán rompe entre Juiana Brossard y Leal.

Los segundos partidos de las series al mejor de tres se disputarán el próximo martes, invirtiendo las localías.

9 de Julio (1), Villa Mitre (0)

Con una inspirada Isabella Larrasolo, 9 de Julio superó a Villa Mitre, 59 a 48.

Victoria Flores dejó atrás a Marianella Leal.

La goleadora albiazul sumó 24 puntos (5-7 en triples) y 5 recuperos; Victoria Flores, en tanto, aportó 9 rebotes, 7 puntos, 3 recuperos y 2 asistencias, e Isabella Roldán, de regreso tras jugar la AmeriCup con Argentina, bajó 11 rebotes.

Josefina Brossard se hace lugar entre Victoria Martín y Flores.

En las tricolores, Josefina Brossard colaboró con 14 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias.

9 de Julio (59): I. Larrasolo (24), I. Corvalán (11), E. Fernández (10), V. Martín, I. Sorzini (2), fi; I. Roldán (5), A. Maurer, M.V. Flores (7), J. Azaroff, T. Nieva y M. Bussetti. DT: Julián Turcato.

Villa Mitre (48): M. Caputo, B. Marcocci (17), A. Larrosa (7), Josefina Brossard (14), M. Tellez, fi; Juliana Brossard (2), M. Leal (2),T. Giannecchini (4) y M. Morresi (2). DT: Giuliano Labrocca.

Cuartos: 9 de Julio, 14-8; 31-20 y 47-37.

Arbitros: Leonardo Bressan y Yamila Nicoletta.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Serie: 9 de Julio, 1-0.

Bahiense del Norte (1), Estudiantes (0)

Bahiense del Norte se quedó con el primero de la serie ante Estudiantes, 71 a 60, con una destacada producción de Paloma Vecchi, quien aportó 26 puntos (2-3 en t3, 6-9 en t2 y 8-10 en t1), más 5 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperos.

En tanto, en el albo, Victoria Escudero terminó con 17 unidades (1-3 en t3, 6-11 en t2 y 1-3 en t1), además de 7 recobres, 5 recuperos y 5 asistencias.

Bahiense (71): A.L. Carcas (1), P. Vecchi (26), A. Kenny (6), A. Rodríguez, G. Rial (10), fi; J. Montivero (11), R. Vasconcelo (6), J. Quinteros, V. Pérez, I. Canutti (7), C. Zanotto (4) y U. Di Yorio. DT: Luciano Deminicis.

Estudiantes (60): S. Trellini (11), V. Escudero (17), V. Hollman (8), J. Rodríguez (14), I. Basaul, fi; K. Kovach (10), L. Hiebaum y A. Rucci. DT: Julián Manqueo.

Cuartos: Bahiense, 19-12; 28-24 y 47-40.

Arbitros: Jerónimo Javier Ocampo⁩ y Alexia González.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense del Norte).

Serie: Bahiense, 1-0.