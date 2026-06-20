Un sábado distinto: juegan Olimpo y Villa Mitre, en Bahía y en Tandil

Una jornada atípica será hoy, ya que este sábado (y no el domingo como es habitual), los dos representantes de la Liga del Sur verán acción por la fecha 14 de la Zona 4 del Torneo Federal A.

Olimpo recibirá a Kimberley de Mar del Plata en el Roberto Carminatti.

El partido comenzará a las 15 y será dirigido por el tandilense Diego Novelli.

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Mientras que Villa Mitre visitará a Santamarina de Tandil, en el estadio municipal General San Martín.

El juez del encuentro será Pablo Núñez.

*Cómo llegan

Olimpo viene de igualar 1 a 1 ante Sol de Mayo (gol de Antú Hernández) y ganó uno de los últimos seis encuentros.

En esa racha, como local, empató ante Brown de Madryn 0 a 0 y venció a Kimberley por 1 a 0 (gol de Joaquín Susvielles) en lo que significó el último triunfo de ese pasaje.

No obstante, el auriengro se mantiene como puntero del grupo, ahora a 2 puntos de Alvarado.

Su rival, Kimberley, está tercero con 18 unidades y en su última presentación igualó ante el Torito (2 a 2) en el Minella.

En el último enfrentamiento entre ambos, por la fecha 5, el equipo bahiense se impuso en Mar del Plata por 1 a 0, con gol de Cristian Ibarra.

Villa Mitre, por su parte, visitará a Santamarina luego de sumar otro empate sin goles, esta vez ante Germinal y como local.

Significó, además, el quinto 0 a 0 de la temporada y el tercero consecutivo. Por lo que la Villa no anota desde la victoria ante Sol de Mayo por 2 a 1, donde anotaron Enzo González y Thiago Pérez.

Este contexto mantiene al tricolor fuera la zona de clasificación, aunque a solo tres puntos del cuarto (Germinal) y con un sólo equipo por encima (Sol de Mayo, con dos unidades más).

Santamarina, en tanto, mientras atraviesa una difícil situación institucional, llega también con un empate sin goles pero ante Círculo Deportivo y antes había vencido a Kimberley por 1 a 0.

*Los elegidos

Olimpo recuperará a varios de sus elementos principales para hoy, luego de que algunos superaran un estado gripal y que, puntualmente, Diego Ramírez purgara la fecha de sanción por 5 amarillas.

Los otros que regresan son Martín Ferreyra, Braian Guille y Leonardo Hertel, en la nómina de 21 jugadores, por lo que uno quedará fuera de los convocados.

-Arqueros: Juan Pablo Lungarzo y Cristian Geist.

-Defensores: Agustín Bellone, Cristian Chimino, Ferreyra, Hertel, Luciano Lapetina, Néstor Moiraghi y Gastón Vega.

-Volantes: Cristian Amarilla, Enzo Coacci, Sebastián Fernández, Antú Hernández, Ramírez, Agustín Stancato, Santiago Llanos y Manuel Vargas.

-Delanteros: Federico González, Guille, Cristian Ibarra y Marcelo Olivera.

Villa Mitre no contará nuevamente con Matías Páez, quien sufrió una nueva lesión muscular, tras salir reemplazado en el primer tiempo del último partido.

Además contará con el retorno del volante Carlos Battigelli.

De esta manera, los elegidos por Diego Cochas son:

-Arqueros: Juan Pablo Mazza y Mariano Alcaraz.

-Defensores: Guido Segalerba, Jerónimo Almada, Santos Bacigalupe, Ulises Olguín, Hugo Silva y Diego Avit.

-Volantes: Battigelli, Thiago Pérez, Nicolás Cavagnero, Enzo González, Lionel Monti, Víctor Ayala y Marcos Aguirre.

-Delanteros: Maximiliano Tunessi, Rubén Tarasco, Pablo Mujica, Santiago Gómez y Tomás Ibarra.

*El resto

La fecha 14 tendrá otro partido hoy y finalizará mañana.

Esta tarde, Alvarado recibirá a Círculo Deportivo, desde las 15.30, con arbitraje de Agustín Vegetti.

Mientras que el domingo, Brown de Madryn esperará por Sol de Mayo, con Franco Morón como juez.

Libre tendrá Germinal de Rawson.

*La tabla

1°) Olimpo, 22 puntos; 2°) Alvarado, 20: 3°) Kimberley, 18; 4°) Germinal, 15; 5°) Sol de Mayo, 14; 6°) Villa Mitre y Santamarina, 12; 8º) Brown de Madryn, 11 y 9°) Círculo Deportivo, 8.

*A los nuestros

A Olimpo y Villa Mitre le quedan los siguientes partidos para cerrar la primera fase del torneo:

-El fixture aurinegro

vs Kimberley (local)

vs Círculo Deportivo (visitante)

vs Villa Mitre (local)

vs Germinal (visitante)

vs Santamarina (local)

-El fixture tricolor

vs Santamarina (visitante)

vs Alvarado (local)

vs Olimpo (visitante)

vs Brown de Madryn (local)

vs Sol de Mayo (visitante)