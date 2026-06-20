Comienza el final de la fase regular: cinco partidos abren la fecha 13 del Torneo Apertura

Con cinco encuentros comienza hoy la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga del Sur, en lo que será la anteúltima jornada antes de las semifinales.

Todos los partidos de esta tarde comenzarán a las 15.

En la Primera División "A", el escolta Bella Vista visitará a La Armonía.

En el Hermanos Francani dirigirá Leonardo Villamil.

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El albiverde viene de igualar 1 a 1 ante Villa Mitre y el Depo de caer ante San Francisco por 1 a 0.

Además, Liniers cruzará con Sporting, en cancha de Libertad.

El árbitro principal será Juan Vega.

En pasado fin de semana, el Chivo empató 0 a 0 ante el líder Huracán y el rojinegro igualó 1 a 1 frente a Libertad.

*Cómo sigue

La fecha en la división superior continuará mañana y terminará el martes.

El domingo, Villa Mitre y Libertad se enfrentarán en El Fortín, desde las 11, con arbitraje de Sebastián Navarro.

En tanto el martes, Huracán cruzará ante San Francisco, también en El Fortín, pero a las 15 y con Mariano Perretti como juez.

*La tabla

Así están las posiciones a falta de dos fechas para el cierre de la fase regular, teniendo en cuenta que los cuatro primeros avanzarán a semifinales para definir al ganador del Apertura.

Las posiciones: 1°) Huracán, 25 puntos; 2°) Bella Vista, 19; 3°) Villa Mitre, 18; 4°) Liniers, 17; 5°) Libertad, 17; 6°) San Francisco, 12; 7°) La Armonía, 11 y 8°) Sporting, 10.

*En el ascenso

La Primera División "B" tendrá tres partidos hoy y uno mañana, todos a las 15.

Tiro Federal, uno de los punteros, recibirá Dublin en el Onofre Pirrone con arbitraje de Lucas De Dios.

Comercial, que también suma 21 puntos, será local de Pacífico de Bahía Blanca. El árbitro en Ingeniero White será Lucas González.

Mientras que en Punta Alta, Rosario Puerto Belgrano, que está a una unidad de los líderes, se medirá ante Pacífico de Cabildo. Pitará Ariel Turcumán.

En tanto mañana domingo Olimpo esperará por Sansinena en el Roberto Carminatti. El juez principal será Franco Páez.

*La tabla

Así están las posiciones a falta de dos fechas para el cierre de la fase regular, teniendo en cuenta que los cuatro primeros avanzarán a semifinales para definir al ganador del Apertura.

Las posiciones: 1°) Comercial, 21 puntos; 2°) Tiro Federal, 21; 3°) Rosario, 20; 4°) Sansinena, 18: 5°) Dublin, 17: 6°) Olimpo, 15: 7°) Pacífico de Bahía Blanca, 8 y 8°) Pacífico de Cabildo, 8.