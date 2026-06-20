Olimpo empata sin goles ante Kimberley 0 a 0 en el Carminatti

Olimpo y Kimberley (Mar del Plata) igualan 0 a 0 en el estadio Roberto Carminatti por la fecha 14 de la Zona 4 del Torneo Federal A.

Dirige el árbitro Diego Novelli, de Tandil.

El elenco bahiense viene de igualar 1 a 1 ante Sol de Mayo (gol de Antú Hernández) y ganó uno de los últimos seis encuentros.

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En esa racha, como local, empató ante Brown de Madryn 0 a 0 y venció a Kimberley por 1 a 0 (gol de Joaquín Susvielles) en lo que significó el último triunfo de ese pasaje.

No obstante, el Auriengro se mantiene como puntero del grupo, ahora a 2 puntos de Alvarado.

Su rival, Kimberley, está tercero con 18 unidades y en su última presentación igualó ante el Torito (2 a 2) en el Minella.

En el último enfrentamiento entre ambos, por la fecha 5, el equipo bahiense se impuso en Mar del Plata por 1 a 0, con gol de Cristian Ibarra.