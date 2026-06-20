Olimpo se topó con un su falta de gol y un atrevido Kimberley: 0 a 0 en el Carminatti

Báez le gana en las alturas a Fede González, tras un exigido pase atrás que casi complica al golero. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Desde lo estrictamente numérico, Olimpo cosechó hoy, ante Kimberley, su tercer empate consecutivo (esta vez 0 a 0), ganó uno de los últimos siete juegos y en esa racha sólo anotó dos goles y recibió tres.

Aunque esto, claro, todavía le alcanza para seguir puntero (ahora junto a Alvarado) de la Zona 4 del Torneo Federal A, que ya lleva 14 fechas de recorrido.

Sacando las estadísticas y analizando lo que pasó esta tarde en el Roberto Carminatti, cabe mencionar que el aurinegro estuvo lejos de mostrar su mejor versión.

Encima, esta vez, se topó con un durísimo rival, que llegó a Bahía y se plantó -sobre todo en el primer tiempo- con una "atrevida" propuesta.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Llanos se lamenta luego de que su envío se fuera por arriba del travesaño.

Es que al equipo bahiense le costó, definitivamente, hacer pie en la primera mitad ante un Kimberley, que le manejó la pelota y dominó en casi todas las aristas del juego.

La visita se plantó con sus líneas bien adelantadas, subió a sus defensores a la línea central cuando atacó, se adueñó del medio con Miori patrullando y Zárate distribuyendo y fue el que marcó el pulso del encuentro.

Mientras tanto, los jugadores de Olimpo hablaban entre ellos y algunos también con Carlos Mungo, para terminar de acomodarse y poder imponer condiciones en el arranque.

Diego Ramírez se prepara para puntearla, tras dejar atrás a Vázquez.

Si bien no fue del todo profundo, la visita manejó la pelota a discreción, sobre todo en los primero minutos, mientras al dueño de casa le costaba muchísimo sumar pases y crecer desde el juego asociado.

En ese contexto, el local tuvo un atisbo de reacción con un a ráfaga entre los 15 y 19 minutos, cuando Braian Guille se enchufó en un par de jugadas, Diego Ramírez robó en el medio y Santiago Llanos llegó libre por la derecha.

Un remate del ex-Bella Vista por arriba, otro de Guille que salió al lado del ángulo y un intento débil de Diego desde afuera fue lo que sumó en ese lapso el aurinegro. Eso y poco más.

Todos luchan: Stancato (5) con Santillán y Ferreyra con Leo Vázquez (2).

Pese a ese rato, la visita no perdió las riendas del trámite y otra vez se adueñó de la posesión de la pelota y mandó desde lo territorial.

Con Loscalso firme por el lateral, Zárate haciendo de nexo y Castillo dando juego desde su pivoteo de espalda, Kimberley siguió sumando aproximaciones.

Y aunque dominaba, la más clara la tuvo en una contra, cosa del fútbol. Cuando el propio Castillo cabeceó un centro de la izquierda, que obligó a una gran atajada de Juan Pablo Lungarzo.

Minutos antes, además, Luciano Lapetina había despejado en la línea tras un despeje corto del Pilu, luego de un córner cerrado.

Mientras que en el cierre del primer tiempo, el "1" aurinegro volvió a responder de buena manera ante un remate al primer palo de Rodrigo Ríos.

En definitiva, Olimpo sólo tuvo esa ráfaga de tres aproximaciones, pero en todo momento se lo notó incómodo y sin poder adueñarse del juego.

En el complemento, el partido se jugó a otro ritmo, y el aurinegro, sin brillar ni mucho menos, mostró una mejor versión.

Sobre todo desde lo posicional y también desde la tenencia, ya que fue mucho más protagonistas, yendo más por empuje que con fútbol, porque le costó encontrar jugadas asociadas. Guille tuvo chispazos pero siempre aislado o con muchas marcas encima y Federico González, quien aportó todo su sacrificio, no pudo entrar en el circuito de juego ni ser asistido con espacios.

Arriba gana Báez tras un envío aéreo.

Lapetina intenta superar a Tello por la banda izquierda.

Con ese panorama, Kimberley ya fue otro también y si bien debió retroceder unos metros por ese cambio del aurinegro, siguió buscando el arco rival y nunca terminó de replegarse del todo, aunque ahora sí lo hizo con más pelotazos y otra intensidad. Este combo lo empezó a dejar lejos de Lungarzo, quien ya casi no tuvo trabajo.

A los 30, Olimpo tuvo la más clara, con un potente remate de Enzo Coacci (de positivo ingreso) que se estrelló en el palo derecho de Báez.

No obstante, el elenco bahiense nunca terminó de arrinconar o meter en un arco a su rival y en los minutos finales, ya con Olivera e Ibarra en cancha (en el entretiempo Vargas había reemplazado a Llanos) buscó, pero no encontró chances claras de riesgo.

Así las cosas, la tarde se fue en el Carminatti, donde Olimpo se topó con su falta de gol y un atrevido Kimberley y sumó otro 0 a 0.

*La síntesis

Olimpo (0)



Lungarzo 7



Chimino 6

Moiraghi 6

M. Ferreyra (c) 6

Lapetina 6



Llanos 5

Stancato 6

D. Ramírez 6

A. Hernández 5



Guille 6

F. González 5



DT. C. Mungo



Kimberley (0)



Báez 6



Loscalso (c) 6

L. Vázquez 6

Aquino 6

Mañas 6



Tello 6

Miori 7

J. Zárate 6

Russo 5



R. Ríos 5

Castillo 7



DT. Mariano Mignini



PT, no hubo goles.

ST. no hubo goles.



Cambios. 45m. Vargas (5) por Llanos, 63m. Coacci por A. Hernández, 72m. Ibarra por F. González y 81m. Olivera por Stancato, en Olimpo; 68m. Santillán por Tello, 75m. Ullúa y H. Sosa por Ríos y Zárate y 81m. De Gaitani y Vella por Russo y Castillo, en Kimberley.



Amonestados. Stancato (33m.), en Olimpo; Zárate (18m.), Mañas (89m.) y Ullúa (93m.), en Kimberley.



Árbitro. Diego Novelli (6).

Cancha. Olimpo (buena).