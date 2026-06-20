Confirmaron la prisión preventiva de una mujer acusada de vender drogas

La justicia bahiense confirmó la decisión de que una mujer acusada de vender drogas permanezca detenida.

Se trata de Mariela Agunin (32), cuyo caso generó en las últimas semanas cruces entre la fiscalía y su defensor.

Mientras que el doctor Mauricio Del Cero la imputó de llevar adelante el comercio de estupefacientes en reiteradas ocasiones, el letrado Carlos Carnevale sostuvo que está presa en vinculación con un único caso en el que la Policía secuestró 7 gramos de marihuana en la plaza Rivadavia.

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En las últimas horas, la Sala I de la Cámara Penal local, con los votos de los magistrados Christian Yesari y Gustavo Barbieri, confirmó el fallo del Juez de Garantías N° 3, Alberto Manzi, quien el pasado 1 de mayo rechazó un pedido de nulidad de la pericia realizada al celular de Agunín, decretó la prisión preventiva de la procesada y mantuvo la calificación de comercialización de estupefacientes agravada por realizarse en un lugar de esparcimiento social.

Sobre el primer aspecto, Carnevale indicó que al momento de requerir el allanamiento a la casa de la acusada y su detención se analizaron comunicaciones que excedieron el lapso temporal de dos meses (del 9/11/24 al 9/1/25) que había dispuesto la Justicia de Garantías.

Frente a esto, Yesari manifestó que la acusación del fiscal se limita a ese plazo y que las medidas fueron dictadas antes de que se advirtiera el error, agregando que Manzi determinó correctamente que “la porción autorizada de la prueba era autosuficiente para fundar la medida cautelar”.

Comunicaciones

Al pedir la prisión preventiva, Del Cero imputó a la mujer del comercio de drogas, fundamentalmente marihuana, durante el período comprendido entre el 15 de noviembre de 2024 y el 9 de enero de 2025, en distintos puntos de Bahía Blanca y a través de entregas previamente acordadas.

“La totalidad de las conversaciones rescatadas de la pericia telefónica, que datan del período habilitado, apuntalan con claridad meridiana esta hipótesis”, indicó el camarista.

En el fallo el magistrado analizó cuatro de las comunicaciones halladas en el dispositivo, dos de ellas realizadas a principios del año pasado y que dieron origen al procedimiento en el centro bahiense, cuando cámaras del CeÚM registraron a Agunín suministrándole marihuana a una chica en Chiclana y Alsina.

“Queda más que prístinamente claro que la imputación y las consecuencias procesales derivadas de ella no se condice con la tenencia de 7,4 gramos de cannabis sativa, sino con la comercialización de estupefacientes”, sostuvo Yesari.

Agregó que, al menos en esta etapa procesal, las pericias determinaron "una pauta de conducta reiterada orientada a la venta de marihuana a distintos compradores".

Por último, los magistrados coincidieron con el análisis del Juez de Garantías sobre la presencia de peligros procesales, entre otras consideraciones, por la pena en expectativa de los delitos imputados (de 6 a 20 años de prisión).