Donar sangre, ese gesto de amor

Un objetivo trascendente persigue el personal de Hemoterapia del hospital Penna: no quedar nunca sin stock de sangre. Por eso sus integrantes se ocupan de manera continua de promocionar de la importancia de tener donantes de sangre.

Este mes es precisamente el mes del donante, por lo cual están realizando convocatorias y charlas en escuelas, puntos estratégicos de la ciudad y en el propi hospital.

La relevancia de la donación de sangre radica en que es un elemento que no se puede producir de manera artificial y que resulta vital para salvar vidas.

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Los médicos señalan que hacerlo conforma “un acto de amor y altruismo”, desde el momento que permite que personas que sufrieron accidentes, pacientes oncológicos o que enfrentan cirugías, se puedan recuperar.

La necesidad de sangre es constante, todos los días, pero en épocas de vacaciones la tasa de donantes baja. La meta es que donar sea un hábito y parte de una rutina para la gente, a partir de un procedimiento por demás sencillo.

La sangre recibida es procesada y separada en glóbulos rojos, plasma y plaquetas, con lo cual se disponen de tres materiales de uso específico.

La donación de plaquetas es más específica: una máquina las separa y devuelve el resto de la sangre al donante. El plasma, que es la parte líquida rica en proteínas y factores de coagulación, se dona de forma similar.

El riesgo de una donación es cero, aunque solo pueden donar personas sanas. Es además beneficioso porque produce una renovación celular; al donar, la médula ósea comienza a producir nuevas células sanguíneas.

Para ser donante hay que tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no haber tenido relaciones sexuales de riesgo ni haber hecho uso de drogas ilícitas en los últimos 6 meses. Antes de donar no hay que ingerir leche ni consumir grasas.

Los interesados en hacerlo pueden solicitar turno de 8 a 15, al 459 3621 y por WhatsApp al 155 262649. Una acción simple, que salva vidas y permite alivio a quienes atraviesan por una situación de salud crítica.