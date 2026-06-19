Quién es y cómo piensa el economista que eligió Javier Milei para ser su nuevo vocero presidencial

El futuro vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que asume la semana que viene y agradeció la confianza al presidente Javier Milei: “Trataré de aportar un granito de arena”.

Además, indicó que su tarea será “comunicar los logros del gobierno y dar respuestas a las dudas que puedan surgir en este proceso de transformación hacia una nueva Argentina”.

Su desembarco en el Gobierno había sido confirmado horas antes por la cuenta oficial en redes sociales de la Vocería Presidencial.

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“La Vocería Presidencial estará enfocada especialmente en comunicar y explicar los principales hitos económicos de esta etapa de transformación, acompañando el proceso de crecimiento que comienza a reflejarse en los indicadores macroeconómicos”, señaló el flamante vocero.

En este sentido, desde la vocería manifestaron: “Después de décadas de decadencia y de políticas que condenaron a los argentinos a la inflación, la pobreza y el estancamiento, la Argentina comienza a recoger los frutos del programa económico impulsado por el Presidente Javier Milei. Con el equilibrio fiscal alcanzado, la inflación en retroceso y la economía recuperando dinamismo, el país ingresa en una nueva fase de crecimiento y prosperidad”.

También lo había anunciado el jefe de Gabinete y actual vocero, Manuel Adorni, en la misma red social: “Todos los éxitos en esta nueva etapa, Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente”.

El asesor presidencial, Santiago Caputo, también felicitó la designación del diputado como vocero en redes.

“Felicitaciones Adrian Ravier. Que las fuerzas del cielo te acompañen”, escribió.

Con la designación de Ravier, el Gobierno busca oxigenar el área de comunicación en medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra el jefe de Gabinete.

La última conferencia de prensa que realizó Manuel Adorni fue el 8 de mayo y estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva donde se realizaron anuncios vinculados al “Super RIGI” y al récord de incautación de drogas.

Aunque hasta ahora mantenía un perfil más vinculado al mundo académico que a la política partidaria, Ravier es una figura conocida dentro del universo liberal argentino.

Tiene 48 años, es economista, investigador y docente universitario, y durante años participó de debates públicos sobre política económica y se consolidó como uno de los defensores más consistentes de las ideas de libre mercado que hoy forman parte del ideario del Gobierno.

Se graduó como licenciado en Economía y luego completó estudios de posgrado tanto en la Argentina como en el exterior. Obtuvo una maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE y más tarde alcanzó el doctorado en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. (Fuente: TN).