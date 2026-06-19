Respaldo empresarial a la nueva etapa de la Vía Navegable Troncal tras la adjudicación

Las principales entidades vinculadas al comercio exterior manifestaron su apoyo a la adjudicación de la Vía Navegable Troncal y celebraron la finalización del proceso licitatorio, que marca el inicio de una nueva etapa bajo gestión privada y a riesgo empresario.

Según señalaron, se trata de una infraestructura estratégica para el desarrollo productivo del país, con incidencia directa en las importaciones, exportaciones, los costos logísticos y la competitividad de la economía argentina.

El proceso fue valorado por la Bolsa de Comercio de Rosario, la CIARA-CEC, la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la CAPyM, la Unión Industrial Argentina y la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata, que destacaron la culminación de la tercera etapa del proceso y la adjudicación al oferente mejor calificado.

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Las entidades también subrayaron el diálogo mantenido con los usuarios del sistema durante el proceso licitatorio, al considerar que aportó transparencia, previsibilidad y fortalecimiento institucional.

De cara a la nueva etapa, plantearon la necesidad de avanzar en la adecuación del marco normativo, especialmente en lo referido al Impuesto al Valor Agregado, y en la pronta puesta en marcha del Consejo de Control.

Ese ámbito, señalaron, deberá contar con participación de los usuarios del sistema y cumplir un rol técnico y consultivo en el seguimiento de las obras, la calidad del servicio, la evolución tarifaria y la gestión ambiental.

Finalmente, las entidades ratificaron su disposición a colaborar en la implementación del nuevo esquema, con el objetivo de impulsar una mayor competitividad del comercio exterior argentino.