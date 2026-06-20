Dallas, la sede del mundial atravesada por el asesinato de John F. Kennedy

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

La ciudad de Dallas, en Texas, Estados Unidos, es una de las sedes del mundial de fútbol, situación que la ha traído al presente sin poder evitar la referencia de ser el lugar donde el 22 de noviembre de 1963 resultó asesinado John Fitzgerald Kennedy (JFK), presidente de ese país.

A 63 años del magnicido, Dallas ha hecho del mismo un motor para el turismo. Un hecho fatídico recreado en decenas de series y películas que sigue generando atracción. Plazas, monumentos y edificios sirven como referencia a lo ocurrido.

El primer disparo ya impactó en el cuello del presidente Kennedy

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La Plaza Dealey es un espacio tranquilo pero genera escozor por ser el lugar del asesinato. Hoy es monumento histórico nacional y conserva el montículo de tierra desde donde, según algunos testigos, se originaron disparos adicionales.

En el sexto piso del que fuera el Texas Scholl Book Depository se ubica el museo del atentado. Desde ese sitio disparó su rifle Lee Harvey Oswald. Allí se realizan exposiciones detallando el acontecimiento.

El Plaza Memorial JFK se ubica a pocos metros del museo. Es una estructura diseñada por el arquitecto Philip Johnson. Por la noche, las columnas parecen estar sostenidas por la luz.

También la casa donde vivió Oswald es un lugar de visita. Después de dispararle a JFK, Oswald regresó a su casa, hoy reconvertida en el Oswald Rooming House. Oswald fue asesinado dos días después de matar a JFK.

El J.D. Tippit State Historical está relacionado con el policía asesinado por Oswald cuando intentó detenerlo. Es una referencia que resume el incidente.

Otro sitio de película: el Teatro Texas. Después de disparar a Tippit, Oswald entró a esa sala, donde fue arrestado. El lugar aún funciona como cine y cerca del aniversario de la muerte de JFK, exhibe las películas que Oswald vio mientras se ocultaba.

A 30 kilómetros de Dallas, está el lugar donde JFK pronunció sus últimas palabras públicas. Allí pasó la noche del 21 de noviembre, en el Hotel Texas de Fort Worth.

Cada lugar es hoy objeto de curiosidad de gente que llega de todo el mundo a la ciudad.