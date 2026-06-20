UNS ganó en Tres Arroyos y se quedó con el título de Apertura Desarrollo

El plantel campeón y una foto para la historia del rugby universitario. Fotos: prensa UNS y @inforugbyreport

Universidad Nacional del Sur se quedó con el primer tramo de la competencia Desarrollo de la Unión de Rugby del Sur, al ganarle este sábado a Cazadores (Tres Arroyos) la final del campeonato Apertura por 20 a 15.

El partido se llevó a cabo en suelo tresarroyense, donde los locales habían ganado la localía de este partido por sorteo. Dirigió el árbitro Esteban Bevaqua (Sur).

UNS había sacado una buena ventaja en la primera etapa, que ganó por 15-0 con dos tries de Nicolás Nouvialle más una conversión y un penal acertados a los palos por el fullback Octavio Visciglia. En la segunda parte Nouvialle también le dio a UNS el tercer y decisivo try para la consagación a los 80 minutos.

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Esta tarde también se jugó el partido por el 3º puesto, con victoria de Pringles RC (Coronel Pringles) frente a Punta Alta RC por 31-26 como local.

Para UNS significó el quinto campeonato en el ámbito URS en, prácticamente, diez años de vigencia, que se cumplirán el año próximo.

La Unión de Rugby del Sur se encuentra definiendo los últimos detalles de lo que será la segunda parte del año, cuyo calendario en principio comenzaría el domingo 5 de julio.

Formaciones

Asi entraron a la cancha los equipos en la final disputada en Tres Arroyos:

Cazadores (15): 1. Francisco Albareda, 2. Félix Cano, 3. Sandro Chamus; 4. Rodrigo Ciuro y 5. Benjamín Cortese; 6. Juan Expósito, 7. Federico Filas, 8. Juanse Filas; 9. Agustín Florez y 10. Alejandro Fuentes; 11. Felipe López, 12. Kevin Madurga, 13. Tupac Molina, 14. Uriel Paule; 15. Alan Prieto. Entrenadores, Miguel Quinteros y Pablo Pesalacia.

Suplentes, 16. Ignacio Ramos, 17. Tomás Recarí, 18. José Rodríguez, 19. Joaquín Rubio, 20. Tomas Saldumbehere, 21. Juan Tapia, 22. Valentín Valsano y 23. Patricio Vizzolini.

UNS (20): 1. Pedro Ventimiglia, 2. Genaro Mesa, 3. Juan Márquez; 4. Javier Kinter y 5. Ezequiel Eliosoff, 6. Ezequiel Sánchez, 7. Axel Houriet, 8. Lucas Paradi; 9. Denis Ayuso y 10. Matias Facchini; 11. Gerardo Luna, 12. Nicolás Nouvialle, 13. Bautista Oliva, 14. Bautista Garcia; 15. Octavio Visciglia. Entrenador, Fabián Fornetti.

Suplentes: 16. Hugo Venega, 17. Tomas Malet, 18. Dante Menna, 19. Enrique Salvucci, 20. Juan Ignacio Franco, 21. Matias Ciccone, 22. Emile Nadilin y 23. Lucas Bridges.