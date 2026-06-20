Hay campeones en el Súper Rugby del Pacífico, en Inglaterra y otra semifinal en Francia

Hurricanes volvió a festejar en el Súper Rugby luego de 10 años. Foto: Hurricanes.

Sábado de definiciones en el rugby internacional, con consagraciones en el Súper Rugby del Pacífico y en la Premiership inglesa, donde juega el bahiense Joaquín Moro.

En el primer caso esta madrugada Hurricanes goleó a Chiefs por 60 a 5 en la gran final que los neocelandeses no ganaban desde hacía 10 años.

Se jugó en el Hnry Stadium de la capital neocelandesa de Wellington, donde al cabo del primer tiempo se impuso Hurricanes por 29 a 0 en el partido arbitrado por el australiano Nic Berry.

El partido terminó con 9 tries a 1, una diferencia abismal para un encuentro de estas características en el que el flamante campeón dominó territorialmente con predominio en zona de gestación, en las 10 rivales. Además, los backs tuvieron una noche implacable, logrando varios tries con juego abierto y, por ejemplo, con el wing Josh Moorby registrando 167 metros recorridos.

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Hurricanes, que fue el número 1 de la fase regular, tuvo también un despliegue contundente en semifinales, donde eliminó a Blues por 57-21.

Hoy los tries del ganador en la final fueron de Josh Moorby (7m y 44m), Ruben Love (14m y 67m), Fehi Fineanganofo (24m), Callum Harkin (38m), Devan Flanders (48m), Jordie Barrett (53m) y Jone Rova (78m). Además hubo 6 conversiones y un penal convertidos por Ruben Love.

Los únicos puntos de Chiefs (fue el 2º en la fase regular) fueron por try de Seuseu Naitoa Ah Kuoi casi en el final del partido (75m.).

Este es el compacto de la espectacular definición del Súper Rugby del Pacífico:

Northampton, campeón

La lógica del equipo que fue número 1 en la fase clasicatoria y termina consagrándose, se dio también este sábado en la liga inglesa, donde el bahiense Joaquín Moro juega en Leicester Tigers.

Northampton Saints se coronó campeón de la Premiership al superar en la final a Exeter por 26 a 17, en final disputada en el estadio Allianz Stadium (Twickenham).

Al cabo de la primera etapa los Saints ganaban por 14-10, en final dirigida por Matthew Carley.

Recordamos que Northampton fue el equipo que eliminó a Leicester en semifinales (45-31).

Top 14: las semifinales

Este sábado se enfrentan Montpellier-Stade de France a las 16.05 (Disney+) en la segunda semifinal del torneo profesional francés Top 14.

Ayer, Toulouse se clasificó finalista tras golear a Racing 92 por 71-17.