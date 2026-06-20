Quequén: una tragedia familiar golpea a un ídolo de Villa Mitre

Una tragedia golpeó en las últimas horas al exgoleador de Villa Mitre, Luis Eduardo "Paquillo" Sánchez, cuando su madre de 86 años de edad fue hallada asesinada en una vivienda de la ciudad de Quequén y por el caso fue aprehendido un hermano.

Fuentes oficiales indicaron que el hecho habría ocurrido ayer, alrededor de las 15, en el inmueble ubicado en calle 548, entre 521 y 523, del barrio Atepam, donde fue hallada sin vida Delia Mercedes Romero de Sánchez.

El fiscal Walter Pierrestegui confirmó que por el hecho se inició una investigación caratulada como homicidio agravado por el vínculo y que, aunque se aguarda el informe autopsial, la víctima habría sufrido un golpe.

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Los voceros judiciales también señalaron que por el hecho se produjo la aprehensión de Jorge Sánchez, de 56 años, hijo de la mujer.

Mencionaron que policías que arribaron al sitio constataron que el sospechoso presentaba manchas hemáticas en manos y el rostro, y ofreció resistencia ante el accionar de los efectivos del Comando de Patrullas.

"Paquillo", ídolo de la entidad tricolor, a la que llegó a inicios de 1991, se encuentra radicado en nuestra ciudad y cumple funciones en la delegación local del PAMI.

También es reconocido por impulsar diferentes actividades solidarias en favor de distintas entidades bahienses. (Noticias de Necochea y Ecos Diarios)

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