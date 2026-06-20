Agenda, día 10: será un sábado lleno de acción, con partidos que prometen

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Con tres encuentros continuará hoy la actividad del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Tras el enfrentamiento de esta madrugada, entre Turquía y Paraguay, hoy continuará la segunda fecha de la fase de grupos.

Esta es la agenda del día:

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*Países Bajos vs Suecia

-Hora: 14

-Estadio: NRG Stadium (Houston)

-Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y DSports

*Alemania vs Costa de Marfil

-Hora: 17

-Estadio: BMO Field (Toronto)

-Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay)

-TV: TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports

*Ecuador vs Curazao

-Hora: 21

-Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas City)

-Árbitro: Ning Ma (China)

-TV: Paramount+ y DSports