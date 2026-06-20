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Mundial FIFA 2026.

Agenda, día 10: será un sábado lleno de acción, con partidos que prometen

Continúa la segunda fecha de la fase de grupos.

Con tres encuentros continuará hoy la actividad del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Tras el enfrentamiento de esta madrugada, entre Turquía y Paraguay, hoy continuará la segunda fecha de la fase de grupos.

Esta es la agenda del día:

*Países Bajos vs Suecia

-Hora: 14

-Estadio: NRG Stadium (Houston)

-Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

-TV:  TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y DSports

*Alemania vs Costa de Marfil

-Hora: 17

-Estadio: BMO Field (Toronto)

-Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay)

-TV:  TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports

*Ecuador vs Curazao

-Hora: 21

-Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas City)

-Árbitro: Ning Ma (China)

-TV:  Paramount+ y DSports

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