El DT de España dijo qué jugador de Argentina se robaría y desató polémica

Luis de la Fuente reveló que “robaría” a Julián Álvarez para la selección de España, al elogiar al delantero argentino durante una entrevista en la previa del partido de la Roja ante Arabia Saudita, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026.

El entrenador español fue consultado por futbolistas de otros seleccionados que podrían adaptarse a su equipo y no dudó al elegir al atacante del Atlético de Madrid y de la Selección argentina.

“En mi idea encajaría perfectamente. Sería un futbolista muy importante”, expresó De la Fuente, al marcar la valoración que tiene por Álvarez.

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El técnico fue incluso más contundente cuando profundizó sobre las características del cordobés, una de las piezas más versátiles del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.

“Me parece fantástico”, agregó el entrenador español, que destacó de manera indirecta la capacidad del argentino para adaptarse a distintos contextos ofensivos.

Los dichos de De la Fuente desataron polémica en redes sociales, donde usuarios lo criticaron al no declarar a favor de sus propios jugadores de España.

Por otra parte, la frase apareció en un momento de fuerte exposición para Álvarez, quien forma parte del plantel argentino en el Mundial y también es seguido de cerca por varios gigantes europeos de cara al próximo mercado de pases.

El delantero viene de sumar minutos en la victoria de Argentina por 3-0 ante Argelia, en el debut mundialista, y pelea por un lugar en un ataque de enorme jerarquía, con Lionel Messi como referencia principal.

La “Araña” se transformó en un futbolista especialmente valorado por los entrenadores por su intensidad para presionar, su movilidad, su capacidad para atacar espacios y su facilidad para convivir tanto con un centrodelantero de área como con extremos o mediapuntas.

En España, además, su nombre aparece desde hace tiempo vinculado a clubes grandes, con Barcelona y Real Madrid mencionados entre los equipos que siguen su situación.

El Atlético de Madrid, sin embargo, mantiene una postura firme y se aferra a una cláusula de rescisión muy elevada para evitar una salida sencilla. (NA).