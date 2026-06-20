Crisis interna en Senegal: premios impagos, malestar por el hotel y un DT sin contrato

La selección de Senegal atraviesa una fuerte crisis interna en pleno Mundial 2026, marcada por reclamos económicos, malestar logístico y la delicada situación contractual de su entrenador, Pape Thiaw, a días de enfrentar a Noruega en un partido clave para su continuidad en el torneo.

Según informó el medio africano Sport News Africa, el principal foco de conflicto dentro del plantel está vinculado a la falta de pago de premios prometidos a los futbolistas.

Los reclamos corresponderían tanto a la campaña en la Copa Africana de Naciones como a la clasificación al actual Mundial, dos objetivos deportivos de enorme importancia para una selección que llegaba a la competencia con expectativas altas.

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El caso de la Copa Africana agregó todavía más tensión, ya que Senegal se consideraba legítimo campeón tras vencer a Marruecos en la final, aunque luego el título fue otorgado al seleccionado marroquí por decisión del comité de apelaciones.

Más allá del aspecto económico, el plantel también habría manifestado incomodidad por cuestiones logísticas durante la concentración mundialista.

Uno de los puntos señalados fue el hotel elegido para alojar a la delegación, descrito como un entorno demasiado austero y decepcionante para un equipo que compite en la máxima cita del fútbol.

La alimentación fue otro motivo de malestar. Según la información difundida, varios jugadores consideraron que la comida era “mediocre e inadecuada para las exigencias del deporte de alto nivel”.

La situación llegó al punto de que algunos futbolistas habrían optado por pedir comida por fuera de la concentración para poder alimentarse de manera más acorde a sus necesidades físicas y competitivas.

El problema no se limita al plantel. El entrenador Pape Thiaw también aparece en el centro de la tormenta, ya que acumularía varios meses sin cobrar su salario y, además, estaría dirigiendo sin un contrato formal vigente.

“Thiaw tenía cinco meses de atraso en el pago de su salario y su contrato había expirado, pero la situación no ha cambiado en absoluto”, sostuvo el informe del medio africano.

Ese escenario podría derivar incluso en un conflicto legal, en medio de un Mundial en el que Senegal necesita estabilidad deportiva y emocional para reaccionar después del golpe inicial.

El debut fue duro para los “Leones de Teranga”, que cayeron 3-1 ante Francia y quedaron obligados a sumar en la segunda fecha para no comprometer seriamente sus chances de clasificación.

El próximo rival será Noruega, que llega con confianza tras golear 4-1 a Irak y que aparece como uno de los equipos fuertes del Grupo I.

El partido se jugará el lunes desde las 21, hora argentina, y para Senegal tendrá carácter decisivo: una nueva derrota podría dejarlo al borde de la eliminación. (NA).