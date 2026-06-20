Alemania le tiró la chapa a Costa Marfil y le ganó 2 a 1 en la agonía del cotejo

Con autoridad y apelando al olfato goleador de Deniz Undav, Alemania lo dio vuelta y superó al bravo Costa de Marfil 2 a 1, en un cotejo correspondiente a la 2ª fecha del Grupo E.

El elenco teutón comenzó perdiendo. A los 30 minutos, el seleccionado africano se puso sorpresivamente al frente con el gol de Franck Kessié.

Ya en el segundo tiempo, Alemania mejoró a partir de los cambios.

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Deniz Undav estableció la paridad a los 23 minutos.

Luego el cotejo se hizo de ida y vuelta y los dos tuvieron chances claras.

Pero fue Deniz Undav el que facturó en la recta final del partido para darle la segunda victoria a su elenco, ya que en el debut había goleado a Curazao 7 a 1.

El cotejo se jugó en el BMO Field (Toronto), con un flojo arbitraje del paraguayo Juan Gabriel Benítez.

A las 21 se jugará el otro cotejo del Grupo. Ecuador buscará su primer éxito ante Curazao.

POSICIONES

ALEMANIA 6 (+7)

COSTA DE MARFIL 3 (0)

ECUADOR 0 (-1)

CURAZAO (-6)