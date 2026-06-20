Bahía Blanca mantuvo el invicto y es finalista del Provincial U13
Tres victorias en otras tantas presentaciones.
Bahía se convirtió en finalista el Provincial U13 masculino que se disputa en La Plata, al superar este atardecer a Junín, por 78 a 49.
De esta manera, el representante bahiense jugará la final mañana domingo, a las 12, frente al vencedor de La Plata-Mar del Plata.
Bahía mantuvo su invicto tras las victorias en la zona Sur frente a Olavarría (82-31) y Mar del Plata (81-56).
Bahía Blanca (78): Ramiro Maggi (8), Romeo Fiadarón (13), Eugenio Genitti, Dante De Simón (12), Gonzalo Calixto (7), Bautista González (4), Marlo Maceratesi (7), Gianluca Gatti (10), Juan Manuel Majka (7), Martiniano Quinteros (4), Ciro Dilernia (2) y T. Senis (4). DT: Luciano Vecchi.
Junín (49): F. Pueyo (1), M. Rigoni (10), T. Pelaez (1), J.C. Melcón (9), A. Pugliesso, B. Menarvino (7), N. Sans (13), J. Galván, A. Manacorda (5), C. Risueño (1), C. Vega y S. Itoiz (2). DT: Agustín Zotarelli.
Cuartos: Bahía, 17-13; 39-30 y 62-38.
Cancha: Universal.
El video del partido: