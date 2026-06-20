Pronóstico: así estará el tiempo el domingo del Día del Padre

El servicio de Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona este domingo 21 junio, una temperatura mínima de 5 grados centígrados y una máxima de 14.

En la mañana el tiempo será frío y soleado. El viento tendrá intensidad moderada con ráfagas regulares del Noroeste y Oeste. La visibilidad se prevé buena.

Por la tarde tendremos tiempo fresco con cielo parcialmente nublado. El viento tendrá intensidad moderada del sector Oeste y el índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad buena.

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La noche será fría y nubosa, se estima para media noche una temperatura de 8 grados centígrados.

El tiempo en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Frío y algo ventoso. Descenso de temperatura. Viento moderado del Noroeste rotando al Sudoeste. Temperatura 6/12.-

ZONA VENTANIA: Frío con soleados y algo ventoso. Descenso de la temperatura. Viento moderado con ráfagas de regular del Noroeste rotando al Sudoeste. Temperatura 1/11.-

GUAMINI: Frío y soleado a fresco. Poco cambio de temperatura. Viento moderado del Oeste, rotando al Sudoeste. Temperatura 3/15.-

VIEDMA Y PATAGONES: Frío y algo ventoso. Descenso de temperatura. Viento moderado con ráfagas de regular del Sudoeste. Temperatura 3/12.-

NEUQUEN: Frío y ventoso. Descenso de la temperatura. Viento regular del Sudoeste. Temperatura 6/12.-

