Se realizó el acto oficial por el Día de la Bandera

El intendente Federico Susbielles encabezó en la mañana de este sábado 20 el acto oficial que se realizó con motivo del Día de la Bandera y para conmemorar el 206° aniversario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano.

La ceremonia se desarrolló en el monumento de Parchappe y Falucho que recuerda al abogado, político, militar y uno de los hombres más importante de nuestra Patria, quien siendo General del Ejército del Norte diseñó y creó el pabellón nacional.

En la ocasión, el jefe comunal resaltó que “año a año se va congregando más gente en este acto, en un lugar que simboliza mucho de los valores que tuvo Belgrano, probablemente una de las figuras más importantes de nuestra historia que uno lo puede abordar desde muchas aristas”.

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“Creo que este prócer tiene varios rasgos a rescatar y destacar en este momento de la Argentina. En primer término, su apuesta constante por valores que nos contenga a todos de los que busquen el sentimiento de la bandera, la noción de patria, ya que es un ámbito para todos”, agregó.

Continuó afirmando que “Belgrano era una persona profundamente creyente y nuestra bandera tiene su inspiración es la Virgen de Luján, son los colores de nuestra Virgen, patrona de nuestro ejército patrona de la Argentina y fue uno de los primeros que supo vincular dos ideas muy en boga en ese tiempo; además de las ideas de libertad, de igualdad y fraternidad, sumó las ideas del desarrollo económico, de la industrialización y estuvieron muy presentes a lo largo de su vida, a lo largo de su carrera política”.

“También fue pionero en otros aspectos, como el periodismo. Belgrano fue el primer patriota que habló sobre la importancia de la educación, y la educación en los tres niveles. Decía que la educación debía estar a cargo del Estado, con la educación pública como un gran sostén, y lo sostuvo muchos años antes de la llegada de Sarmiento, que fue quien propulsó y que logró expandir la educación en la Argentina”.

“Asimismo tuvo una visión importante y avanzada en su época con el rol de la mujer. Belgrano fue el primero en hablar en igualdad y en remarcar la necesidad de que la mujer pueda acceder a idénticos ámbitos de educación que los hombres”, subrayó el intendente.

Para el jefe comunal es insoslayable sostener “eso que impacta de Belgrano que es esa predisposición a acompañar y hacer crecer a la patria es el lugar en el que le toque, porque él no fue militar de formación, fue por obligación por una necesidad en la conformación de ese ejército en la emancipación de este territorio que tuvo que aprender el oficio y existen varias cartas con San Martín que lo expresa y la verdad que lo hizo con bravura, con estrategia, con mucha disciplina; era y fue el más metódico”.

“Esos valores, que cualquier acción de gobierno, cualquier acción en la vida, tiene que estar guiada siempre por valores y por ideas. Si uno tiene valores, ideas y principios, uno puede generar ámbitos de transformación. Y vaya que Belgrano los ha generado. Entonces me parece que es muy bueno estar aquí en este lugar honrando sin lugar a dudas uno de los grandes responsables de la emancipación, de la independencia argentina”, puntualizó Susbielles.

“Me parece que es un gran símbolo de lo que Belgrano significó y creo que nos tiene que inspirar a todos en esa búsqueda que a lo largo de su vida él siempre tuvo en claro y presente que es la construcción de una patria: lo que nos contenga a todos, donde todos tengamos oportunidades y que sin lugar a duda permita la realización colectiva que es la única manera de ser feliz en comunidad”, concluyó el jefe comunal.

Participaron funcionarios municipales, del Honorable Concejo Deliberante, legisladores, concejales, autoridades consulares, portuarias, eclesiásticas y educativas, Veteranos de Guerra de Malvinas, fuerzas militares, fuerzas de seguridad, vecinos y vecinas de nuestra ciudad.