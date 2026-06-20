El bahiense Alejo Azpilicueta renovó en Oberá, donde está desde 2022

Oberá confirmó la continuidad del bahiense Alejo Azpilicueta (24 años), donde lleva cuatro años.

El alero fue mostrando sus progresos y en la última temporada de Liga Nacional sumó 39 partidos, promediando 18,4 minutos, 6,2 puntos y 3 rebotes.

"La decisión fue sencilla, porque Oberá y el club me encantan; la gente es muy cálida. Además siento que el ciclo no terminó, tengo mucho por mejorar y muchísimo para dar y disfrutar. OTC es muy importante para mí, porque desde chico me abrieron las puertas del club y me dieron la oportunidad de seguir creciendo, me siento muy querido y yo los aprecio mucho, esto me genera entusiasmo para seguir", le dijo Azpi a prensa de Oberá.

De esta manera, el equipo que continuará bajo la dirección técnica de Fabio Demti, tiene confirmados a William Vorhees, Agustín Brocal y Bruno Sansimoni, además de Azpilicueta, pensando en la Liga Nacional y la cuarta participación en la Liga Sudamericana, mientras que Incorporó a Juan Cruz Oberto.