El bahiense Alejo Azpilicueta renovó en Oberá, donde está desde 2022
El alero tiene 24 años.
Oberá confirmó la continuidad del bahiense Alejo Azpilicueta (24 años), donde lleva cuatro años.
El alero fue mostrando sus progresos y en la última temporada de Liga Nacional sumó 39 partidos, promediando 18,4 minutos, 6,2 puntos y 3 rebotes.
"La decisión fue sencilla, porque Oberá y el club me encantan; la gente es muy cálida. Además siento que el ciclo no terminó, tengo mucho por mejorar y muchísimo para dar y disfrutar. OTC es muy importante para mí, porque desde chico me abrieron las puertas del club y me dieron la oportunidad de seguir creciendo, me siento muy querido y yo los aprecio mucho, esto me genera entusiasmo para seguir", le dijo Azpi a prensa de Oberá.
De esta manera, el equipo que continuará bajo la dirección técnica de Fabio Demti, tiene confirmados a William Vorhees, Agustín Brocal y Bruno Sansimoni, además de Azpilicueta, pensando en la Liga Nacional y la cuarta participación en la Liga Sudamericana, mientras que Incorporó a Juan Cruz Oberto.