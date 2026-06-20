El equipo de Álvarez Fourcade volvió a perder y los Barbarians de Contepomi, humillados por Sudáfrica

Tomás Albornoz cargó y ganó la pelota para Barbarians. A la izquierda, apoya Guido Petti. Foto: ESPN.

La actividad internacional del sábado en rugby incluyó la participación de Santiago Álvarez Fourcade, en otro partido de la liga Rugby Premier League de la India.

Se trata de la competencia profesional que agrupa a jugadores del circuito internacional que son drafteados para los seis equipos (varones y mujeres) que dan vida a esa competencia avalada por World Rugby con fines de desarrollo y popularidad de este deporte.

El bahiense capitán de Los Pumas 7s jugó hoy otra fecha con Chennai Bulls, en la derrota frente a Mumbai Dreamers por 26 a 7, en el GMC Balayogi Athletic Stadium Gachibowli, en la ciudad de Hyderabad. Santiago formó como titular y recibió una tarjeta amarilla.

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Los Bulls son los campeones de la temporada 2025 pero este año se encontraron con rivales más fuertes. Marchan 5º con un partido ganado y tres derrotas.

Cada equipo juega un partido por día, por lo que el próximo de Chennai Bulls será este domingo ante Bengaluru Bravehearts.

La competencia se extenderá hasta el próximo domingo 28 del corriente.

Derrota Barbarian

Para dar por iniciada la temporada internacional 2026 el seleccionado de Sudáfrica organizó un partido ante los Barbarians, combinado invitación que en esta oportunidad fue dirigido por Felipe Contepomi (head coach de Los Pumas) y contó con jugadores argentinos.

Si bien el objetivo, sobre todo para los Springboks, fue mover y sumar ritmo de juego, el campeón mundial no perdonó a los Barbarians y venció 80 a 31 en el estadio Nelson Mandela Bay.

Al cabo del primer tiempo el éxito parcial sudafricano fue de 40-26. Según reportes de medios sudafricanos, el partido no se jugó con clima de confrontación sino como un juego exhibición que marcó el primer contacto de los locales con el público.

Los jugadores argentinos que participaron en Barbarians fueron Tomás Albornoz, Mayco Vivas, Franco Molina, Guido Petti, Pedro Delgado y Leonel Oviedo. Todos jugaron con las medias de sus clubes amateurs de origen.