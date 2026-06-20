Se despertó Países Bajos. vapuleó a Suecia 5 a 1

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Con una gran labor ofensiva, Países Bajos vapuleó a Suecia 5 a 1 y logró su primer triunfo en el Mundial, en un partido correspondiente a la 2ª fecha del Grupo F.

El seleccionado de Ronald Koeman marcó claras diferencia casi desde el arranque.

A los cinco minutos del primer tiempo, Brian Brobbey puso el 1 a 0 para comenzar a manejar los tiempos del partido.

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Diez minutos después, otra vez Bobbey amplió la cuenta ante la pasmosa pasividad defensiva de los suecos.

Ya en el segundo tiempo, otra vez Holanda pegó de entrada y Cody Gakpo marcó el tercero.

Y tras cartón, otra vez Gakpo marcó el cuarto como para sellar la victoria.

Un minutos después llegó el descuento de Anthony Elanga, un minuto después del cuarto de Holanda.

Y en la hora, Crysencio Summerville selló la goleada de Países Bajos.

El cotejo se jugó en NRG Stadium (Houston), con arbitraje del inglés Michael Oliver.

Más tarde (a la una de la madrugada) se medirán Japón y Túnez por el Grupo F.

Posiciones

Países Bajos 4 puntos (+4)

Suecia 3 (+0)

Japón 1 (0)

Túnez 0 (-4)