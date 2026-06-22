Agenda, día 11: ¡juegan los campeones del mundo! Y, después, tres partidos más
La Selección va en busca de otro triunfo en la fase de grupos.
La presentación de la Selección Argentina sobresale en la agenda del lunes, en la continuidad del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
El combinado nacional abrirá la jornada ante Austria, desde las 14.
Luego, habrá actividad hasta la medianoche con otro tres juegos.
Así se desarrollará la jornada:
*Argentina vs Austria
-Hora: 14
-Estadio: AT&T Stadium (Arlington)
-Árbitro: Amin Omar (Egipto)
-TV: TV Publica, TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports
*Francia vs Irak
-Hora: 18
-Estadio: Lincoln Financial Field (Philadelphia)
-Árbitro: Drew Fischer (Canadá)
-TV: Paramount+ y DSports
*Noruega vs Senegal
-Hora: 21
-Estadio: MetLife Stadium (New Jersey)
-Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)
-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y DSport
*Jordania vs Argelia
-Hora: 00
-Estadio: Levi's Stadium (Santa Clara)
-Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia)
-TV: Paramount+ y DSports