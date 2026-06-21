La italiana "Familia", en el Círculo De Amantes Del Cine

Esta semana el Círculo De Amantes Del Cine se dispone a estrenar "Familia", del realizador italiano Francesco Costabile (1980).

Se trata de un thriller en torno a la violencia familiar. En su argumento Luigi Celeste (Gheghi) es un veinteañero que vive modestamente en la periferia de Roma con su madre Licia, el hermano Alessandro y la ausencia amenazantemente presente de Franco, el padre.

Un día el padre vuelve y pretende recuperar su familia. Un caso real basado en el libro de memorias de Non sarà sempre così de Luigi Celeste.

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-Premio al mejor Actor De Reparto en los David Di Donatello 2025.

-Premio al Mejor Montaje del Sindicato Italiano De Cronistas Cinematográficos 2025. -Premios al Mejor Actor (Francesco Gheghi), a la Mejor Joven Actriz (Tecla Insolia) y Mención Especial en el Festival de Venezia 2024.

"Familia" será estrenado hoy, domingo 21 y martes 23 de junio, en el Cine Visual, a las 19:30.