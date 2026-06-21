Murió Pablo Más Albert, uno de los personajes más recordados de "100% Lucha"

El mundo de la lucha libre argentina está de luto tras conocerse la muerte de Pablo Más Albert, a sus 57 años, recordado por interpretar al personaje del Teniente Steve Murphy en el programa televisivo 100% Lucha.

La noticia fue comunicada este domingo, donde se destacó la trayectoria del luchador nacido el 18 de febrero de 1969.

Más Albert alcanzó gran popularidad a partir de 2006 con el personaje del Teniente Steve Murphy, un militar estadounidense oriundo de Utah que, según la historia del programa, había desertado del ejército de su país y buscaba ganar el Campeonato de 100% Lucha para poder regresar a su patria.

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Aunque nunca logró conquistar el título principal, sí obtuvo un torneo relámpago de parejas junto a McFloyd en 2007. Durante su paso por el programa también protagonizó una de las rivalidades más recordadas frente a Ron Doxon, un supuesto agente del servicio secreto estadounidense que intentaba controlar sus movimientos.

Paralelamente, el luchador también encarnó a Sodrak, Amo de la Oscuridad, personaje enmascarado con el que integró la denominada "Dupla del Terror" junto a Cara de Máscara.

Tras su salida de 100% Lucha en 2008, continuó su carrera en Guerreros del Ring y encabezó el piloto de Show Catch en 2011, donde sumó un nuevo personaje conocido como La Bestia. Además, participó en distintos espectáculos y agrupaciones de lucha libre a lo largo de los últimos años.

Con su fallecimiento, la lucha libre argentina despide a uno de los protagonistas más recordados de una generación que marcó a miles de fanáticos a través de la televisión.

Tras conocerse la muerte de Pablo Más Albert, Vicente Viloni publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedir a quien fue compañero de ruta durante años en el mundo de la lucha libre argentina. “Lo siento tanto amigo mío... no tengo palabras, estoy destrozado. Que Dios te cuide allá arriba. Ya no es lo mismo para mí, se va parte de mi vida”, escribió.

El histórico referente de 100% Lucha también recordó la pasión que ambos compartían por el catch y expresó su deseo de reencontrarse algún día. “Solo queda el consuelo de que nos volveremos a ver en el ring de los cielos y vamos a demostrarle a los ángeles lo que es la lucha libre. Como me dijiste hasta el último día: ‘una más y va a ser la mejor’. Hasta pronto. Te quiero mucho”, concluyó. (NA)