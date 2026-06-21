La Selección argentina llegó a Dallas en la previa del partido ante Austria

La delegación de la Selección argentina arribó a la ciudad estadounidense de Dallas, en el estado de Texas, donde disputará los últimos dos partidos de la fase de grupos del Mundial 2026.

Luego de un entrenamiento matutino de baja intensidad, el seleccionado tomó un vuelo de alrededor de una hora y media de duración y ya se encuentra en el hotel Adolphus, donde se alojará durante por lo menos cuatro noches, en dos ocasiones distintas.

El representativo argentino enfrentará a Austria este lunes 22 de junio desde las 14 (horario argentino), en búsqueda de un triunfo que sentencie su clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo.

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Luego de un debut histórico, en el que la Selección se impuso por 3-0 ante Argelia con el primer hat-trick mundialista del astro Lionel Messi, que también lo convirtió en el máximo goleador de la historia de la copa, la delegación nacional ya llegó a Dallas en un vuelo chárter para disputar la segunda fecha.

La llegada se dio en horas de la tarde, luego de un entrenamiento ligero realizado durante la mañana, y será el primero de una serie de viajes que realizará el equipo que conduce Lionel Scaloni.

En la práctica mencionada, el equipo vigente campeón del Mundo y bicampeón de América trabajó aspectos posicionales, con la vista puesta en el parado táctico del rival, además de ensayar jugadas de pelota detenida, tanto a favor como en contra, para repasar conceptos y realizar el menor desgaste posible en la previa a un nuevo enfrentamiento.

Así, la Selección pasará la noche en Dallas, en el hotel Adolphus, y quedará concentrada para enfrentarse con su par austríaco durante las primeras horas de la tarde argentina.

Una vez terminado el encuentro, el combinado nacional volverá a dormir en el alojamiento mencionado y regresará a Kansas City el próximo martes, ciudad en la que está haciendo base al descansar en el hotel Origin y entrenar en el Compass Mineral Center, donde se ubicó un gimnasio de alto rendimiento que replica el que se ubica en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA, en Ezeiza.

El mismo operativo será repetido en los días previos al encuentro ante Jordania, el sábado 27 de marzo a las 23:00 (horario argentino), para darle cierre a su participación en el Grupo J.