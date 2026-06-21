En un partido para el infarto, Cabo Verde le empató 2 a 2 a Uruguay

Uruguay no pudo con un corajudo Cabo Verde, empató 2 a 2 y ahora deberá jugársela ante España.

El partido cerró la 2ª fecha del Grupo H del Mundial.

De esta manera, el elenco de Marcelo Bielsa suma 2 puntos y definirá ante España.

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El cotejo se jugó en el Hard Rock Stadium de Miami, con arbitraje del noruego Espen Eskås.

Kevin Lenini abrió la cuenta a los 21 minutos de juego con un tiro libre y convirtió el primer gol de Cabo Verde en la historia de los Mundiales.

Pero antes del descanso, la Celeste lo dio vuelta con goles de Maxi Araujo (a los 44 minutos) y Agustín Cannobio (a los 51 minutos).

Sin embargo, Cabo Verde aprovechó otro error ajeno y metió otro empate con sabor a proeza.

POSICIONES

ESPAÑA 4 (+4)

URUGUAY 2 (0)

CABO VERDE 2 (0)

ARABIA SAUDITA 1 (-4)