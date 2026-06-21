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Mundial FIFA 2026.

Bélgica no pudo con Irán y se tuvo que conformar con un magro empate en cero

El elenco europeo chocó con las atajadas de Alireza Beiranvand y sigue sin ganar en el Grupo G,

Bélgica no pudo con Irán, empató 0 a 0 y sigue sin ganar en el Mundial, en el marco de la 2ª fecha del Grupo G.

El cotejo se jugó en el Sofi Stadium de Los Ángeles.

El árbitro argentino Darío Herrera hizo su debut en el certamen y fue el encargado de impartir justicia.

El colegiado expulsó al belga Nathan Ngoy a los 21 minutos de la segunda mitad por una infracción como último hombre.

En tanto, Nueva Zelanda y Egipto cerrarán esta noche la jornada en Vancouver.

POSICIONES

IRÁN 2 (2 gf/2gc)

BÉLGICA 2 (1gf/1gc)

NUEVA ZELANDA 1 (2 gf/2gc)

EGIPTO 1 (1gf/1gc)

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