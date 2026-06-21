Apertura liguista: dos partidos clave le darán continuidad a la 13ª fecha

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Con sólo dos cotejos, continuará hoy la 13ª fecha del torneo Apertura liguista.

En la A, desde las 11, Villa Mitre recibirá a Libertad en un cotejo clave por un lugar en los playoffs.

El cotejo irá en El Fortín, con arbitraje de Sebastián Navarro.

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En tanto el martes, Huracán cruzará ante San Francisco, también en El Fortín, pero a las 15 y con Mariano Perretti como juez.

Ayer, Liniers derrotó a Sporting 3 a 0 y Bella Vista a La Armonía --como visitante-- 3 a 1.

Las posiciones: 1°) Huracán, 25 puntos; 2°) Bella Vista, 22; 3°) Liniers, 20; 4º) Villa Mitre, 18; 5°) Libertad, 17; 6°) San Francisco, 12; 7°) La Armonía, 11 y 8°) Sporting, 10.

En el Promo

Olimpo recibirá a Sansinena, a las 15, en el cotejo que le bajará la persiana a la 13ª jornada.

Se medirán en el Carminatti, con arbitraje de Franco Páez.

Ayer: Comercial 3, Pacífico BB 1; Tiro Federal 4, Dublin 0 y Rosario 5, Pacífico de Cabildo 0.

Las posiciones: 1°) Comercial, 24 puntos; 2°) Tiro Federal, 24; 3°) Rosario, 23; 4°) Sansinena, 18: 5°) Dublin, 17; 6°) Olimpo, 13: 7°) Pacífico de Bahía Blanca, 8 y 8°) Pacífico de Cabildo, 8.