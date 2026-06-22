De Estrella-L.N. Alem, Napostá-Liniers y Pueyrredón-Estudiantes saldrán los semifinalistas que restan

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez:

Tres equipos continuarán en competencia y otros tantos se despedirán hasta el segundo tramo del torneo, después que se disputen esta noche los terceros partidos de las tres series que aún están abiertas, correspondientes a los cuartos de final de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

En el Luis Álvarez, Estrella (número 1º de la fase regular) recibirá a Leandro N. Alem (10º), Napostá (2º) será local frente a Liniers (8º) y Pueyrredón (4º) esperará por Estudiantes (5º). Todas están 1-1.

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Bahiense del Norte (3º), por su parte, eliminó a Villa Mitre (6º), 2-0 y fue el primer clasificado a semis.

Esa instancia comenzará el próximo jueves y también será al mejor de tres.

Estrella (1)-L.N. Alem (1)

L.N. Alem le cortó en el último partido la racha de nueve victorias a Estrella, aunque el auriazul es el único que mantiene invicta su localía.

En el historial entre ambos prevalece Estrella, que ganó 92-89 en fase regular y 68-56 en el primer juego de la serie.

El verdirrojo, por su parte, se tomó revancha en el segundo: 85-66, siendo esa la tercera puntuación más alta que recibió Estrella.

En playoffs, Alem intercaló triunfos y derrotas: ganó visita a Pacífico, perdió local con Pacífico, ganó visita a Pacífico, perdió visita con Estrella y ganó local con Estrella.

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Sebastián Arcas y Marcelo⁩ Gordillo.

Novedades: los locales vuelven a sufrir la sensible baja de Carlos Balmaceda, a quien el jueves, previo al partido, le diagnosticaron fractura del escafoides de la mano izquierda. En Alem también continúa afuera Patricio Zapata (rodilla).

Napostá (1)-Liniers (1)

Napostá sale a jugar sabiendo que Liniers ya le ganó en su cancha: 92-80, en el partido 1. En el segundo, el albiazul mostró superioridad, inclusive, más de lo que refleja el resultado final: 89-83. En el primer encuentro de la temporada, Napostá se impuso 80-76.

Los locales, en esa condición, ganaron un partido (a Olimpo) de los últimos cuatro, cediendo ante Barrio Hospital, Estrella y Liniers.

El Chivo, por su parte, hasta el último juego arrastraba cinco victorias consecutivas, tres de ellas en playoffs, en las cuales convirtió 89, 96 y 92.

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Ramallo y Sam Inglera.

Novedades: en Napostá están todos los jugadores disponibles, mientras que Liniers no tiene a Mauro Miérez, quien recibió una fecha de suspensión.

Pueyrredón (1)-Estudiantes (1)

Pueyrredón le ganó las dos veces que recibió a Estudiantes: en la penúltima fecha de la fase regular, 83-57 y en el primero de la serie, 89-78. En la revancha, el albo se impuso 76-64.

Purre perdió el primero como local y festejó los cinco siguientes en esa condición.

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Árbitros: Emanuel Sanchez, Sebastián Giannino y Joel Schernenco⁩.

Novedades: en el local tiene en duda a Gonzalo Sagasti, quien se esguinzó en el segundo partido, mientras que la visita cuenta con plantel completo.