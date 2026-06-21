Fuego en pleno centro bahiense: se incendió un auto en la esquina del Teatro

Un auto se incendió en su totalidad pleno centro bahiense en la tarde de este domingo.

El hecho ocurrió en la esquina de Dorrego y Alsina, a pocos metros del Teatro Municipal, cuando el Ford Ka negro, ocupado por dos mujeres, circulaba por la primera de estas arterias y llegando a la bocacalle se prendió fuego.

Por el momento no se han conocido los detalles del hecho, ni qué puede haber ocasionado el siniestro. Testigos indicaron a La Nueva. que el siniestro se habría originado en la zona del motor y se habría extendido al resto del vehículo.

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El fuego fue controlado por personal de Bomberos de la Policía Federal.

Según personas que estaban en el lugar, al menos una de las ocupantes fue atendida por personal de salud. Las mujeres no sufrieron heridas, aunque sí se encontraban en shock por lo ocurrido.

Trabajaron en el lugar, además, representantes de la Guardia Urbana y de Defensa Civil.