La idea es mantener vigente el tango, su música y letras, entre los más jóvenes

Por Natalia Miguel

Santino Luque procura, como tantos otros, que la música ciudadana perdure entre los más jóvenes.

Así lleva su voz y las letras de los tangos que mantienen vigencia.

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Es más, apuesta a aquellos mensajes que parecen haberse escrito hoy, tan lejanos en el tiempo por su origen y tan cercanos en la realidad actual.

Su talento y su herencia tanguera, proveniente de su abuelo, no pretenden solo quedarse en una interpretación o una presentación social, sino que busca ampliar sus horizontes con nuevas propuestas e inspiraciones, con la orientación de quienes más saben.

El joven puntaltense, a poco de cumplir los 20 años de edad, cursó sus estudios primarios en la Escuela 9, en Pellegrini y Estrada, y secundarios en la Escuela Agropecuaria de Bajo Hondo, en el primer año, y luego completó en la Escuela 8 (Primaria 22) que funciona en el edificio situado en Villanueva y Roca. Al egreso, inició el profesorado de Historia en el Instituto 79, una instancia que por ahora está en suspenso, y luego ingresó a las filas de la Armada como Marinero Tropa Voluntaria.

Su actividad estudiantil y ahora laboral no le impiden continuar con su pasión por la música y siempre piensa en crecer en este aspecto con el firme propósito de llegar a más gente y sobre todo a sus pares, para que conozcan y quieran tanto como él la herencia que le dejó Ñato, Héctor Julio Quiroga, el papá de su madre, un amante de este arte, quien tenía una orquesta de barrio y tocaba rancheras, pasodobles, con sus amigos, el “Ruso” Peyró y Unamuno, entros otros, toda gente de campo.

Inicios

“Empecé hace seis años. Mi papá es peón rural y cuando en la tarde íbamos al campo prendía la radio de la camioneta y comencé a escuchar las primeras notas de la Cumparcita. Luego la busqué en mi casa y me encontré con todo un panorama de distintos temas de Julio Sosa, el Polaco Goyeneche y demás artistas. Me interesé más y me pregunté por qué no cantarlos”, comentó.

“La entonación la fui adquiriendo con el tiempo porque en realidad no soy cantante profesional, pero me gusta y me fui perfeccionado con las herramientas básicas. Escuché mucho a los grandes artistas y así fui aprendiendo y corrigiendo las notas de mi voz. En el Coral Punta Alta, donde participé durante un tiempo, aprendí también el tema de las entonaciones, las notas y la respiración”.

Realizó presentaciones en varios lugares, según comentó, como en Bahía Blanca, en Tango en la Bahía y en la Peña de Homero. “Fueron muy buenas experiencias, la verdad. Tuve la oportunidad de acceder a esos espacios que son realmente muy buenos y me sentí super cómodo”, dijo, al tiempo que adelantó que esta semana, junto al maestro Elbio Leguizamón, actuarán en el CIIE, en Villanueva 155, en el marco de una charla artístico cultural.

Repertorio

Mi expectativa con la música es mantener vivo el tango. “No hay tantos chicos jóvenes que se animen a cantarlo porque quedó como algo que cantaban los abuelos. Entonces la idea es darle continuidad y que se sientan reflejadas las personas de mi edad. Yo conozco a una chica que también canta tango y es de Buenos Aires y tiene la misma intención”.

Sobre la letra de los tangos, Santino coincide en que se mantienen siempre vigentes. “Cambalache parece que lo escribieron hoy. Cuando Discépolo describía lo de ese entonces, describió lo que iba a pasar en el futuro, que es nuestro presente”.

Para armar un repertorio, dijo que lo hace de una manera amplia, con contenido de tangos, milongas y algún vals, como Cambalache, Naranjo en Flor, Uno, Como dos extraños, Pasional y Mano a mano, temas de Carlos Gardel, Milonga del 900 o del Corralón.

“Me gusta llevar tangos fuertes, que a la gente le llegue la letra y la sienta. Es un compromiso muy grande para el cantante de tango poder expresarse y hacer que el público sienta la letra. Es necesario apropiarse de la letra de la canción y demostrarle al público lo que sentís en ese momento”.

Tema propio

Una de las metas pendientes es presentarse a nivel nacional en un programa de televisión dedicado a la música, por ejemplo los concursos donde llegan voces de todo el país.

Y el segundo anhelo es hacer un tema propio: para ello buscará la colaboración especial de Leguizamón.

“Los momentos de inspiración vienen solos y de allí surgirán las letras más convenientes”, dijo.