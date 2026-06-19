Jornada sobre "Nuestra bandera, identidad, abrazo y educación"

La Escuela de Educación Primaria de Adultos Nº 701 "Bartolomé Mitre" realizará hoy, desde las 14.30, una jornada comunitaria e institucional denominada "Nuestra bandera, identidad, abrazo y educación", en el marco del Día de la Bandera Nacional.

El objetivo es fortalecer la identidad nacional, promover el encuentro comunitario y visibilizar el derecho a la educación de jóvenes, adultos y adultos mayores, reafirmando que nunca es tarde para estudiar.

La concentración será en el edificio de Luiggi y Paso, desde donde se iniciará una caminata hacia la Plaza Belgrano, acompañada por estudiantes, docentes, instituciones invitadas y miembros de la comunidad.

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En el espacio público se desarrollará el momento central: un abrazo comunitario a la bandera y a la educación, como gesto simbólico de unidad, pertenencia, identidad nacional y compromiso con la educación como derecho.