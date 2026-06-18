Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Punta Alta.

La historia de un ex marinero del pesquero Usurbil

El encuentro será el sábado venidero, a las 17, en Rivadavia 1015.

Mario Curetti, ex tripulante del pesquero Usurbil durante el conflicto del Atlántico Sur, ofrecerá una charla el próximo sábado, a las 17, en Rivadavia 1015.

“¿Estamos seguros de que las Islas Malvinas no se ven desde nuestra ría?”, dice la invitación al encuentro con el ex marinero del pesquero.

Y se agrega: hace 44 años, el buque Usurbill, encallado junto al canal principal del puerto de Ingeniero White, fue parte de la guerra y desde allí mira a las islas.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Fútbol.
La ciudad.
El mundo.
La región.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE