La historia de un ex marinero del pesquero Usurbil

Mario Curetti, ex tripulante del pesquero Usurbil durante el conflicto del Atlántico Sur, ofrecerá una charla el próximo sábado, a las 17, en Rivadavia 1015.

“¿Estamos seguros de que las Islas Malvinas no se ven desde nuestra ría?”, dice la invitación al encuentro con el ex marinero del pesquero.

Y se agrega: hace 44 años, el buque Usurbill, encallado junto al canal principal del puerto de Ingeniero White, fue parte de la guerra y desde allí mira a las islas.