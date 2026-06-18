Se viene el Festival Atlético de AUPA, en el Polideportivo Municipal

El club Atletas Unidos Punta Alta (AUPA) organiza un nuevo Festival Atlético para recaudar fondos.

Será el sábado 20, a partir de las 13, en el Polideportivo Municipal de Río Dulce 50.

La jornada iniciará con competencias para las categorías formativas, tanto de pista como de campo, y culminará con la prueba central de 8 kilómetros.

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Los valores de inscripción van de los $ 2.000 a $ 5.000 para niños y adolescentes; en tanto que para los competidores de los 8K (16 a +50 años) será de $ 10.000. Habrá trofeos y medallas para los ganadores.

Los interesados en participar pueden comunicarse a través del 02932-15416449 o también acercarse antes de la carrera.